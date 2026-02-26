Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Arrestan, de nuevo, al hombre que se masturbó en La Escalerona: entró a robar al Club de Regatas de Gijón

El detenido entró a las oficinas del club y se resistió a los agentes

El Club de Regatas

El Club de Regatas

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Nuevo incidente con el hombre de 35 años que ayer fue identificado por la Policía Local por masturbarse en plena Escalerona. Esta vez la Policía Local se lo ha llevado detenido. ¿La razón? Se coló en el Real Club Astur de Regatas para robar.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Según concretan fuentes municipales, el implicado se coló en las oficinas del club y se llevó varios papeles. Se avisó a la Policía Local y se resistió a los agentes. Razón por la cual terminó detenido.

Noticias relacionadas

El incidente en La Escalerona fue ayer. En ese caso, fue trasladado al Hospital de Jove. En un principio, padece problemas de salud mental.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  4. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  5. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
  6. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  7. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  8. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón

Las obras de saneamiento en la parroquia gijonesa de La Pedrera adelantan sus plazos y finalizarán en verano

Metrópoli descubre su potente -y novedoso- cartel del verano: 20 citas musicales, arte urbano y un encuentro de creadores de contenido

Metrópoli descubre su potente -y novedoso- cartel del verano: 20 citas musicales, arte urbano y un encuentro de creadores de contenido

Feten se convierte en "parada obligatoria" para profesionales llegados desde Sevilla o Shanghái: "Es la marca más reconocida de España"

Gran despliegue en Gijón por una octogenaria que se cayó en su casa

Gran despliegue en Gijón por una octogenaria que se cayó en su casa

Arrestan, de nuevo, al hombre que se masturbó en La Escalerona: entró a robar al Club de Regatas de Gijón

Arrestan, de nuevo, al hombre que se masturbó en La Escalerona: entró a robar al Club de Regatas de Gijón

Gijón pone el foco en los bulos y la desinformación para conmemorar el 8M: “Desmontando mitos, defendiendo igualdad”

Gijón pone el foco en los bulos y la desinformación para conmemorar el 8M: “Desmontando mitos, defendiendo igualdad”

La Calzada lleva su lucha contra la contaminación y los camiones a los colegios: “No sois conscientes de la fuerza que tenéis”

La Calzada lleva su lucha contra la contaminación y los camiones a los colegios: “No sois conscientes de la fuerza que tenéis”

En Gijón nunca llueve a gusto de todos: critican la tala de árboles por la reforma del patio del centro municipal integrado de El Coto

En Gijón nunca llueve a gusto de todos: critican la tala de árboles por la reforma del patio del centro municipal integrado de El Coto
Tracking Pixel Contents