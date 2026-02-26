Arrestan, de nuevo, al hombre que se masturbó en La Escalerona: entró a robar al Club de Regatas de Gijón

Nuevo incidente con el hombre de 35 años que ayer fue identificado por la Policía Local por masturbarse en plena Escalerona. Esta vez la Policía Local se lo ha llevado detenido. ¿La razón? Se coló en el Real Club Astur de Regatas para robar.

Según concretan fuentes municipales, el implicado se coló en las oficinas del club y se llevó varios papeles. Se avisó a la Policía Local y se resistió a los agentes. Razón por la cual terminó detenido.

El incidente en La Escalerona fue ayer. En ese caso, fue trasladado al Hospital de Jove. En un principio, padece problemas de salud mental.