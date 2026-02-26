Convocados los premios de Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo: así fue la presentación en Gijón

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón acogió este jueves la presentación de la cuarta edición de los Premios de Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo de la cátedra MediaLab. En la presentación participó la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, así como el vicerrector de estudiantes y empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz. "Es un honor y una gran satisfacción poder presidir este acto", destacó Pumariega. El galardón busca reconocer la labor de estudiantes de la Universidad que compaginan su formación con iniciativas sociales.

El premio lo da la cátedra MediaLab y está patrocinado por la Fundación Caja Rural de Asturias en colaboración con la asociación Compromiso Asturias XXI. La persona premiada recibirá un reconocimiento artístico y podrá donar 1.000 euros a una ong que ella eliga. Además, hay dos accésit de 500 euros cada uno.