Un estudio confirma que el ruido en Serín "excede los límites legales": Gijón instará al Principado y a Demarcación de Carreteras a "adoptar medidas"

Las mediciones acústicas en Serín ratifican que los niveles "exceden los límites legales". Así se lo ha comunicado este jueves Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a los vecinos de la parroquia. El área municipal remitirá tanto al Principado como a Demarcación de Carreteras del Estado los resultados del informe en aras "de que valoren y adopten las medidas oportunas". Los residentes ya habían alertado hace meses del "agotador" ruido que procede, principalmente, de la autopista "Y", gran foco del problema.

Entre las medidas que podrían tomarse figuran la exigencia de planes de reducción de emisiones acústicas, la implantación de barreras acústicas u otras soluciones técnicas, limitaciones operativas de velocidad en horario nocturno o el refuerzo de la vigilancia y un seguimiento continuo. Transmitida la preocupación vecinal al Ayuntamiento, Medio Ambiente impulsó una serie de mediciones, que se efectuaron en un día laborable de diciembre, en la noche del jueves al viernes del 4 y 5, con el propósito "de evaluar los niveles sonoros reales a los que están expuestos los residentes".

La conclusión del estudio fue clara. "Los datos obtenidos reflejan superaciones de los Objetivos de Calidad Acústica establecidos para suelo residencial tanto en periodo diurno como nocturno", apuntan desde el área de Medio Ambiente. Se registraron niveles que sobrepasaban los límites en márgenes que oscilaban entre 5 y 12 decibelios, suponiendo "una afección acústica relevante". "Los datos confirman que existe una afección acústica significativa y vamos a exigir a las administraciones competentes que adopten medidas para proteger el descanso y la calidad de vida de los vecinos", indicó Rodrigo Pintueles, que explicó que "el Ayuntamiento ha actuado con rigor técnico y transparencia, cumpliendo su obligación de medir y evaluar la situación".

Por la izquierda, Alejandro Navazas, Rodrigo Pintueles, José Luis Fernández, Abel Junquera y Cristina Villanueva, durante la reunión. / LNE

El edil popular remarcó que el problema está "perfectamente acreditado". "No estamos hablando de picos puntuales, sino de niveles que superan de forma clara los objetivos de calidad acústica tanto de día como de noche, lo que exige actuaciones estructurales y no meramente coyunturales", ahondó. En ese sentido, aseguran desde Medio Ambiente que los niveles registrados "implican un ruido claramente perceptible y, en determinados puntos, dominante, con especial impacto en el descanso nocturno".

Noticias relacionadas

"Que se haya hecho un estudio es un avance; esto nos certifica que tenemos una base sobre la que apoyarnos", afirmó José Luis Fernández, líder vecinal de Serín, tras una reunión a la que también acudieron Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos; Cristina Villanueva, directora de dicho área; y Alejandro Navazas, director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad.