Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La exaltación de los quesos asturianos llega a Gijón de la mano del afuega'l pitu

El Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos celebró su tradicional jornada en la sidrería la Montera Picona

Por la izquierda, Veronica Álvarez, Daniel Martínez Junquera, Luis Javier Del Valle, Emilio Rubio, Alejandra Vanegas y Javier Escobio.

Por la izquierda, Veronica Álvarez, Daniel Martínez Junquera, Luis Javier Del Valle, Emilio Rubio, Alejandra Vanegas y Javier Escobio. / Ángel González / LNE

Carlos Tamargo

El Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos celebró su tradicional jornada de exaltación en la sidrería Montera Picona de Gijón con una comida dedicada íntegramente al afuega'l pitu. El motivo de llevar este encuentro entre hosteleros, representantes institucionales y empresarios al local gijonés residía en la subasta del Certamen del Quesu Afuega’l Pitu de Morcín donde Emilio Rubio, propietario de la Montera Picona, ganó al pujar 3.200 euros por cuatro quesos: Quesería Ca Sanchu (Atroncau blancu), Tierra de Tineo (Atroncau roxu), Temia de Grado (Blancu de trapu) y Quesería La Borbolla (Roxu de trapu).

"Estamos encantados de venir y teníamos muy claro que esta jornada tenía que ser celebrada en la sidrería de Emilio con el que mantenemos gran relación", expresó Javier Escobio, presidente del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos.

Noticias relacionadas

El menú planteado por Emilio Rubio para más de cincuenta comensales consistió en una tabla con los cuatro quesos afuega'l pitu, unos entrantes en donde se probó la que fue mejor croqueta de Gijón en 2025, de chipirones en su tinta, y el plato finalista en el concurso de platos de afuega'l pitu que consistía en un chipirón relleno de este queso con cebolla caramelizada y chosco. El plato fuerte fue unos cachopinos de ternera IGP a la plancha con cecina de búfalo, afuega'l pitu rojo y blanco por mitadres y cebolla caramelizada. Los postres también versaron sobre el queso con arándanos de Villaviciosa. Todo ello marinado con sidra brut, sidra natural de dos palos, vino de Cangas y Rioja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  4. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  5. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
  6. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  7. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  8. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón

Adif se abre a crear un paso inferior para salvar las vías del tren en El Lauredal costeando la mitad del proyecto

La exaltación de los quesos asturianos llega a Gijón de la mano del afuega'l pitu

La exaltación de los quesos asturianos llega a Gijón de la mano del afuega'l pitu

Una modificación del proyecto por el modelo de ventanas dilata el arranque de la obra de la Residencia Mixta de Gijón

Una modificación del proyecto por el modelo de ventanas dilata el arranque de la obra de la Residencia Mixta de Gijón

Convocados los premios de Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo: así fue la presentación en Gijón

Convocados los premios de Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo: así fue la presentación en Gijón

Metrópoli descubre su potente -y novedoso- cartel del verano: 20 citas musicales, arte urbano y un encuentro de creadores de contenido y "terianos"

Metrópoli descubre su potente -y novedoso- cartel del verano: 20 citas musicales, arte urbano y un encuentro de creadores de contenido y "terianos"

El Puerto de Gijón adjudica a una empresa de Llanera obras de reparación en la estación sur de El Musel

El Puerto de Gijón adjudica a una empresa de Llanera obras de reparación en la estación sur de El Musel

Un estudio confirma que el ruido en Serín "excede los límites legales": Gijón instará al Principado y a Demarcación de Carreteras a "adoptar medidas"

Un estudio confirma que el ruido en Serín "excede los límites legales": Gijón instará al Principado y a Demarcación de Carreteras a "adoptar medidas"

Las obras de saneamiento en la parroquia gijonesa de La Pedrera adelantan sus plazos y finalizarán en verano

Tracking Pixel Contents