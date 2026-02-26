La exaltación de los quesos asturianos llega a Gijón de la mano del afuega'l pitu

El Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos celebró su tradicional jornada de exaltación en la sidrería Montera Picona de Gijón con una comida dedicada íntegramente al afuega'l pitu. El motivo de llevar este encuentro entre hosteleros, representantes institucionales y empresarios al local gijonés residía en la subasta del Certamen del Quesu Afuega’l Pitu de Morcín donde Emilio Rubio, propietario de la Montera Picona, ganó al pujar 3.200 euros por cuatro quesos: Quesería Ca Sanchu (Atroncau blancu), Tierra de Tineo (Atroncau roxu), Temia de Grado (Blancu de trapu) y Quesería La Borbolla (Roxu de trapu).

"Estamos encantados de venir y teníamos muy claro que esta jornada tenía que ser celebrada en la sidrería de Emilio con el que mantenemos gran relación", expresó Javier Escobio, presidente del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos.

El menú planteado por Emilio Rubio para más de cincuenta comensales consistió en una tabla con los cuatro quesos afuega'l pitu, unos entrantes en donde se probó la que fue mejor croqueta de Gijón en 2025, de chipirones en su tinta, y el plato finalista en el concurso de platos de afuega'l pitu que consistía en un chipirón relleno de este queso con cebolla caramelizada y chosco. El plato fuerte fue unos cachopinos de ternera IGP a la plancha con cecina de búfalo, afuega'l pitu rojo y blanco por mitadres y cebolla caramelizada. Los postres también versaron sobre el queso con arándanos de Villaviciosa. Todo ello marinado con sidra brut, sidra natural de dos palos, vino de Cangas y Rioja.