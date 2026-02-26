Feten capta la atención de los bebés con una mezcla de ritmo y danza: "Ojalá sigan creciendo"

Al tiempo que Marta García realizaba un leve balanceo al ritmo de la música, su hija Deva, de apenas 15 meses, apenas pestañeaba para no perderse ningún detalle de "Ona". Ese es el título de la obra que ayer ofreció la compañía "LaSúbita" en la Colegiata de San Juan Bautista, donde numerosas familias estuvieron con sus pequeños para disfrutar de uno de los espectáculos con los que cuenta la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños (Feten). "Es un tipo de arte que está en pleno auge", destacan las compañías que apuestan por realizar trabajos dirigidos a la primera infancia en una época en la que estos espacios ganan importancia para alejar a los pequeños de las pantallas.

Cada año, Feten suma una mayor cantidad de iniciativas enfocadas de esta forma. En la tarde de ayer fue el turno de "Ona", un trabajo diseñado por Laura Alcalà Freudenthal, quien lidera "LaSúbita" junto a Emma Riba. La decisión de acercarse al arte para pequeños la tomó Alcalà a raíz del nacimiento de sus hijos. "Noté que quería hacer un espectáculo así", cuenta la profesional catalana.

La propuesta de "Ona" gira en torno a la pregunta "¿Y si pudiéramos ver todas las ondas que nos rodean?". Su puesta en escena se lleva a cabo en un círculo luminoso en el que aparecen tres intérpretes, Emma Riba, Patricia Hastewell y el violonchelista Jordi Claret. Ellos tres, totalmente de blanco, juegan con la danza y la música con unos movimientos suaves a escasos metros de los padres y sus niños. Su capacidad de captar la atención de los más pequeños quedó confirmada desde el inicio.

Tras el éxito de "Ona", las familias podrán disfrutar esta tarde de un nuevo show para bebés. La compañía "Fàbrica de Paraules" ofrecerá a las 16.30 y a las 18.15 horas en la Colegiata "Plenilunio", un espectáculo recomendado para niños de 0 a 4 años. "En este trabajo hemos querido apostar por los juegos de palabras y la música. Es una especie de homenaje al cuento, la nana y la rima", remarca Alberto Celdrán, autor, director e intérprete de la obra.

De 0 a 4 años

En su caso, también optó por centrarse en el arte para la primera infancia después del nacimiento de sus dos hijos. "Noté que había muchas preguntas y sentí que desde el teatro y los títeres podía intentar aportar respuestas a otras familias o, simplemente, compartir mis dudas", explica Celdrán.

Respecto a las claves para atraer la atención de los más pequeños, Celdrán apunta que "la clave está en generar una imagen muy limpia de lo que quieres enseñar y transmitir para que no se dispersen". Además, este profesional resalta que los bebés responden de forma más eficaz cuando se lleva a cabo una buena labor de coordinación entre la música y las palabras. "Ellos perciben muy bien los estímulos musicales porque han estado acostumbrados a escuchar el latido del corazón de su madre durante todo el embarazo", culmina.

Las familias asturianas agradecen que Feten incluya en su programación estas obras. "Suele haber menos variedad de espectáculos de este tipo y esta es una gran oportunidad. Ojalá sigan creciendo", señala Marta García.