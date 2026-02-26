Feten se convierte en "parada obligatoria" para profesionales llegados desde Sevilla o Shanghái: "Es la marca más reconocida de España"

El crecimiento de Feten en esta nueva edición es innegable. Ya no solo por los nuevos espacios o el aumento de compañías participantes, sino que también por el atractivo que supone para programadores e instituciones de las artes escénicas enfocadas al público infantil. La feria es el gran caladero para profesionales del sector que pueden ver de primera mano el trabajo de las compañías en un entorno privilegiado para luego llevarlas a sus teatros, espacios artísticos o incluso fuera del país.

La fama de Feten hace tiempo que traspasó fronteras y hasta en la China popular ven estas jornadas como imprescindibles. "Es muy famoso, en nuestro mundo es una marca muy reconocida de España", afirma con rotundidad Rita Jiang miembro del estudio teatral "Art Space for Kids", que ha viajado desde Shanghái expresamente para conocer Feten de primera mano.

"Es algo espectacular como están pasando tantos eventos a la vez. Es una ciudad acogedora, pero muy encantadora y a la que se le saca mucho partido", añade Jiang que ya está pensando en trasladar a la capital financiera de China alguno de estos espectáculos. "El lenguaje no es una gran barrera en el teatro para audiencias jóvenes, estamos intentando llevar espectáculos allí a través de subtítulos o incluso trasladar las obras para que sean interpretadas en directo por artistas chinos", explica Jiang.

En el panorama nacional, Feten representa "una parada obligatoria", como señala Juan Villafruela, del teatro Alameda de Sevilla. "Se nota el incremento en el volumen y la calidad de oferta. A nivel de compañías de público infantil es la feria de referencia y desde hace años con incorporación internacional ha dado un salto", detalla Villafruela que también apunta a una mejora en la oferta de espectáculos dirigidos al público adolescente y en que las compañías luzcan en los escenarios adecuados. "Se juegan mucho en Feten y que los espacios estén cada vez más adecuados y mejor dotados es un impulso", remarca el sevillano.

Otro de los puntos positivos que han notado los programadores es el incremento de las propuestas de circo contemporáneo, que en cada edición van ganando en presencia. "Es un espacio de encuentro en donde la programación es muy variada y cada vez hay más circo, que es algo que se aprecia", menciona Rosal Colell, gerente de CircoRED (Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España), que añade que en ediciones anteriores muchos de los premios "han caído en el sector del circo, lo que demuestra que es un momento muy bueno y dulce para nosotros".

Colell destaca también el punto de encuentro que supone Feten para programadores y responsables de espectáculos en una época en "donde es notable la fragilidad del sector". "Nos sirve para encontrarnos y ver en que situación estamos cada uno. Acudimos a presentaciones para explicar novedades y para que toda la cadena de valor del sector de artes escénicas esté vinculada", afirma Colell que también explica que para CircoRED les ayuda también a dar a conocer sus iniciativas.

La gerente de CircoRED concuerda con Villafruela en que las propuestas para adolescentes han irrumpido con fuerza. "El circo juvenil tiene ese pensamiento crítico y espectáculos que generan un lenguaje más adulto", apunta Colell.

El gran evento en el que se ha convertido Feten tiene también algunos inconvenientes para los programadores que no pueden abarcar todos los espectáculos que les gustaría. "A estas alturas tenemos que venir varios compañeros para llegar a todo y luego poner las cosas en común", confiesa Villafruela dejando una última reflexión que seguramente comparten el resto de profesionales. "Firmo que el gran problema sea que hay demasiados espectáculos, eso significa que seguimos creciendo", remata el programador sevillano.