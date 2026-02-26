En Gijón nunca llueve a gusto de todos: critican la tala de árboles por la reforma del patio del centro municipal integrado de El Coto
"Se opta por sustituir un espacio verde por hormigón", afea el movimiento "Ni una tala más, ni una hoja menos", sobre el proyecto que implicará la creación de un anfiteatro al aire libre
Nunca llueve a gusto de todos. El inicio de las obras para llevar a cabo la transformación del patio central del centro municipal integrado de El Coto en un anfiteatro al aire libre es una nueva muestra. "Cuando las ciudades de España entera están luchando contra la crisis climática, cuando las urbes europeas y del mundo están creando refugios climáticos con espacios verdes y arbolado, cuando miles de muertos se asocian a las olas de calor, en El Coto se opta por sustituir un espacio verde por hormigón", critican desde el movimiento ciudadano "Ni una tala más, ni una hoja menos", que afea la tala del arbolado de la zona.
Señalan los integrantes de este movimiento que El Coto "no es un barrio donde abunden los árboles de gran copa en las calles ni espacios de sombra por arbolado" y que, por tanto, "cualquier pequeño espacio de verde y arbolado que baje las temperaturas será en beneficio de la salud de los habitantes". "Manifestamos nuestro rechazo a esta decisión de talar y anular un espacio verde y cambiarlo por hormigón", prosiguen.
La plataforma se muestra tajantemente en contra de la eliminación de esos ejemplares en el patio. "Se creará un espacio que será una auténtica isla de calor para el edificio convirtiéndolo en un horno que va en contra de la salud", proclaman sobre un proyecto, el del anfiteatro, que en su momento reivindicó la asociación vecinal de El Coto. Los trabajos, ya en marcha, implicarán una inversión de algo más de 308.000 euros y cuentan con el respaldo de los residentes. "Va a ser una maravilla disfrutar de la cultura aquí", defendieron horas después del arranque de la obra.
