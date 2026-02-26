Gijón pone el foco en los bulos y la desinformación para conmemorar el 8M: “Desmontando mitos, defendiendo igualdad”

Gijón conmemorará el 8 de marzo con una campaña centrada en combatir la desinformación y los discursos negacionistas que circulan en el entorno digital. Bajo el lema “Desmontando mitos, defendiendo igualdad”, el Ayuntamiento y el Consejo de Asociaciones de Mujeres han diseñado una programación que pone el acento en la influencia de los bulos sobre feminismo e igualdad, especialmente entre la población más joven.

Presentación de la programación para el 8 de marzo, esta mañana, en el Ayuntamiento. / Marcos León

La alcaldesa, Carmen Moriyón, subrayó durante la presentación de esta mañana que el 8M es “una fecha en la que conmemoramos un principio universal, la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres” y advirtió de que, pese a los avances, “las mujeres se siguen enfrentando a grandes desigualdades” y la violencia de género continúa siendo “una de las violaciones más graves de los derechos humanos”.

Moriyón alertó además del efecto de los discursos negacionistas en redes sociales y citó el informe de ONU Mujeres que señala cómo la denominada “manosfera” y los espacios digitales tóxicos influyen en actitudes y comportamientos, especialmente entre la juventud. “Frente a las desinformaciones y bulos que tratan de desacreditar derechos y principios consagrados en nuestra Constitución, como es la igualdad, tenemos la obligación de generar espacios críticos, educativos y de información claros y auténticos”, afirmó.

Una campaña contra la desinformación

La directora general de Igualdad de Gijón, Goretti Avello, explicó que el objetivo central de este año es “visibilizar la grave problemática que surge en torno a los mitos y bulos que circulan en el universo digital sobre el feminismo y su influencia en generaciones más jóvenes”. En esa línea, destacó que todas las actividades programadas siguen el mismo hilo conductor y buscan “interpelar a la población joven y reflexionar sobre las narrativas misóginas que circulan en redes sociales y en la manosfera”.

La imagen de la campaña reinterpreta un espacio icónico de la ciudad transformando referencias culturales en palabras que alertan sobre la desinformación y la manipulación. Según Avello, se trata de lanzar un mensaje claro frente a los “giros inesperados”, la “indignación” y los contenidos “cancelables” que proliferan en el entorno digital.

El acto central será la jornada “Igualdad frente a la desinformación y los bulos”, el 10 de marzo a las 18:30 en la Escuela de Comercio, a cargo de Towanda Rebels —Zua Méndez y Teresa Lozano—, que analizarán la desinformación como fenómeno político y social y propondrán herramientas para fortalecer el pensamiento crítico y la acción comunitaria.

Educación y cultura como herramientas

Uno de los pilares de la programación es el curso “Espacios digitales, adolescencia e igualdad”, que desde enero se imparte a través del Centro del Profesorado y Recursos de Gijón Oriente y en el que participan más de cien docentes. En él se analizan los modelos de comunicación en entornos digitales, la construcción de identidades y las formas de expresión juvenil con el objetivo de diseñar estrategias educativas que promuevan la convivencia y la igualdad.

La programación se extiende además a numerosos equipamientos culturales y barrios. Escena Gijón, la Fundación Municipal de Cultura y la Red de Museos se suman con propuestas teatrales, conferencias y exposiciones. Entre ellas destaca el ciclo “Moda con Historia”, dedicado este año a los años veinte y su vínculo con la revolución feminista, así como actividades en las Termas Romanas y el Museo del Ferrocarril, que homenajeará a las mujeres ferroviarias.

La Casa Natal de Jovellanos acogerá actos con motivo del 50 aniversario de la Asociación Feminista de Asturias, Les Comadres, con exposiciones y charlas-coloquio, mientras que la Red de Bibliotecas desarrollará actividades de promoción de la lectura con perspectiva de género. El Teatro Jovellanos celebrará su habitual “Ciclo Mujer”, con teatro, danza, circo y música a lo largo del mes.

La programación culminará con la iluminación simbólica de la Casa Consistorial y fuentes de la ciudad durante la semana del 8 de marzo, en un gesto que busca reforzar el compromiso institucional con la igualdad.