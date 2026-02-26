"Gijón suma a su patrimonio una joya natural que incluye una pequeña joya arquitectónica": el mensaje de la Alcaldesa tras firmar la compra de La Isla

Con la satisfacción de haber puesto su rúbrica en un documento que hace que "hoy los gijoneses añadan al patrimonio de la ciudad un espacio de 17.000 metros colindante con el Jardìn Botánico y que ahora, definitivamente, será para uso y disfrute de todas las personas que lo visiten" cerraba la Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, el acto oficial de firma ante notario de la compra de la finca de La Isla.

Una adquisición a la que, tras una larga negociación con la familia propietaria, daba su aprobación la Junta de Gobierno el pasado mes de diciembre autorizando un gasto de 1,9 millones. Junto a la Alcaldesa participaron en la firma la edil de Hacienda, María Mitre, y el concejal de Urbanismo y responsable del Jardín Botánico en el gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

La compra de la La Isla supone, concretó Moriyón, "un salto cualitativo importantísimo en nuestra estrategia de defensa y promoción del Botánico" anadiendo "esa joya natural que, a su vez, contiene una pequeña joya arquitectónica". Sobre ese edificio, catalogado, se abre ahora un proceso de estudio para fijar las condiciones de su rehabilitación de cara a dar cobertura con él a las necesidades de espacio que tiene el Botánico.

Sin obviar la posibilidad de que una parte pueda ser visitable. La Isla es el jardín histórico surgido de la iniciativa del emprendedor gijonés Florencio Valdés, fallecido en 1910. Un gran dinamizador de la vida cultural, social y empresarial de la ciudad que hizo de La Isla el centro de sus operaciones.

Un momento de la firma. / Juan Plaza

El Ayuntamiento también trabaja con la idea de que allí tengan espacio las asociaciones que colaboran con el Botánico; además de laboratorios, el herbario y el banco de germoplasma. Y, al tiempo, se entiende que es una ubicación excepcional para incorporar una oferta hostelera "de nivel" con un acceso directo al exterior que permitiría abrirlo a quien no sea visitante del Botánico.

A falta de concretar la definición de todos esos usos, lo cierto es que el nuevo espacio de jardín ya se podrá disfrutar en junio. La celebración de la primera edición de la Feria de Plantas es la opción que ha encontrado el gobierno municipal para hacer la presentación oficial del espacio a los visitantes del Botánico.