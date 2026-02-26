Gijón supera por primera vez los 10.000 delitos por el auge de robos y violaciones

Gijón rompió el año pasado por primera vez desde que el Ministerio del Interior publica en su web los datos de criminalidad la barrera de los 10.000 delitos. Y lo hizo de forma holgada puesto que, según esos datos, la ciudad cerró el año pasado con un total de 10.612 infracciones penales por las 9.823 que hubo en 2024. Este incremento, que viene a reflejar una tendencia alcista que se viene dando durante los últimos años, viene motivado porque prácticamente todas las infracciones penales, salvo los secuestros, las riñas tumulturarias y las sustracciones de vehículos, crecieron respecto al año pasado. Por número, los delitos más frecuentes en Gijón siguen siendo los hurtos, con 3.014 casos, seguidos de cerca por las estafas informáticas, que hubo 2.049.

Gijón, pese a todo, se puede seguir considerando una ciudad relativamente segura. De hecho, se cerró el año con un solo delito de homicidio consumado. Fue el de Susana Sierra, la mujer hallada muerta en la calle Contracay en junio. Por estos hechos se detuvo a Jesús "El Vasco", que permanece ingresado en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, a la espera de juicio. La instrucción avanza y por ahora no ha pasado a un juzgado de violencia sobre la mujer. En grado de tentativa, hubo tres homicidios por los dos del 2024 y 124 episodios de riña tumultuaria por los 129 de hace dos años.

Los delitos de secuestro también bajaron. De hecho, no hubo. En 2024 se registrados dos por un caso que se produjo en diciembre en el barrio del Polígono. Esta clase de delitos son del todo infrecuentes en Gijón. De hecho, lo habitual es que pase como sucedió en 2025. Es decir, que no se produzca ninguno. Lo que sí volvieron a subir fueron los delitos sexuales. Hubo 99 delitos contra la libertad sexual, por los 85 del 2024. Agresiones sexuales con penetración fueron 26 por las 19 de hace dos años y en 73 se quedaron el resto de esta clase de infracciones por las 66 del 2024.

Los delitos contra la propiedad ajena crecieron de forma notable y en todos sus apartados. Según los datos de Interior, Gijón cerró el 2025 con 185 robos con violencia e intimidación, un 54,2 por ciento más que en la anterior tanda. En domicilios, se fueron a los 325 por los 251 de 2024 y los robos con fuerza en domicilio, un mal que padecen especialmente los vecinos de la zona rural, se quedaron en 239 por los 146 de 2024. Los hurtos también crecieron, pero mucho menos. Solo un 7,8 por ciento. En cuanto a los robos de vehículos, todo más o menos igual. Se robaron 59 en 2024 y uno menos en 2025. El tráfico de drogas, con sonadas intervenciones en la ciudad como la de la banda de dominicanos implicada en un tiroteo con los GEOS en Toledo, subió un 34,2 por ciento. Hubo 51 casos.

La cibercriminalidad, por otro lado, se mantuvo más o menos constante. Hubo 2646 casos en total, lo que se corresponde con un 6,8 por ciento más delitos de este tipo. Las estafas telemáticas se quedaron en 2.419, un 7,3 por ciento más, y los otros ciberdelitos solo subieron un 1,8 por ciento.

Estos datos siguen dejando a Gijón por debajo en cuanto a número de crimenes con otras ciudades de población similar. En Vigo, por ejemplo, con 294.000 vecinos, hubo 11.509 delitos. Eso sí, en la ciudad gallega se registraron menos infracciones que el año pasado, cuando hubo 12.151. En La Coruña, con menos población que Gijón, hubo 12.335 delitos, también menos que en 2024. Mientras, en Hospitalet, que tiene 282.000 residentes, casi lo mismo que Gijón, la tasa es muchísimo más elevada. En la ciudad condal hubo 22.957 infracciones penales. Más que hace un año, cuando cerraron con 21.440.