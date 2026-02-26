Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran despliegue en Gijón por una octogenaria que se cayó en su casa

Al lugar de los hechos tuvieron que acudir los bomberos y la Policía Local

Ambulancias y bomberos en el lugar de los hechos

Ambulancias y bomberos en el lugar de los hechos

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Gran despliegue en Gijón, en el barrio de Roces, para socorrer a una mujer de 81 años que se cayó en casa. Según las fuentes consultadas, la señora tiene lesiones en una vértebra pero su vida no corre peligro.

Hasta la calle Juana Inés de la Cruz tuvo que trasladarse una ambulancia, un camión de bomberos y patrullas de la Policía Local. Los hechos sucedieron sobre las cinco de la tarde.

