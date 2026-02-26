Gran despliegue en Gijón por una octogenaria que se cayó en su casa

Gran despliegue en Gijón, en el barrio de Roces, para socorrer a una mujer de 81 años que se cayó en casa. Según las fuentes consultadas, la señora tiene lesiones en una vértebra pero su vida no corre peligro.

Hasta la calle Juana Inés de la Cruz tuvo que trasladarse una ambulancia, un camión de bomberos y patrullas de la Policía Local. Los hechos sucedieron sobre las cinco de la tarde.