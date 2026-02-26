Los jesuitas apuestan por mantener el "Simancas" cambiando su texto

En plena fase de crispación y polémica por la posible retirada del monumento "Héroes del Simancas", la iglesia del colegio de la Inmaculada se llenó de alumnos y antiguos escolares con motivo de una conferencia sobre los ritos del superior de los jesuitas en Asturias, José María Rodríguez Olaizola. En esta cita, miembros de la comunidad confirmaron que están trabajando para presentar sus alegaciones en las próximas jornadas.

En el marco de la petición formal que lanzó la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) en septiembre de 2024, que finalmente fue archivado, los jesuitas asturianos ya prepararon en su día una serie de alegaciones. Una de las posibilidades que puso sobre la mesa la comunidad fue resignificar el monumento cambiando la placa que lo acompaña. La idea que aportaban los jesuitas tenía como finalidad modificar ese texto en homenaje a los caídos por otro en el que se pudiera leer "Colegio de la Inmaculada" y el año de fundación del centro educativo, el 1890.

Ahora, tal y como confirmaron ayer miembros de la comunidad, las alegaciones que se presentarán al Principado en los próximos días irán en esa misma línea. "Eso se contempló y las alegaciones van a ser, más o menos, las mismas", aseguraron. De hecho, antes de iniciarse polémica alguna, los jesuitas intentarlo llevar a cabo el cambio, pero se encontraron con el rechazo de la administración al ser una obra protegida por catálogo.

Por el momento, la última novedad es que desde el Principado se les concedió un plazo para alegar que caduca en apenas una semana. Concretamente, ese "ultimátum" lo lanzaron desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU) y de la que depende la dirección general de Memoria Democrática. Por su parte, el gobierno municipal de Carmen Moriyón anunció en un pleno que esa retirada no era posible por las condiciones de protección del edificio del colegio de la Inmaculada, las cuales las fija el Catálogo Urbanístico de Gijón.

De forma paralela, el pasado sábado, tuvo lugar una manifestación que comenzó como una concentración ciudadana espontánea para defender el monumento y que, finalmente, se convirtió en una protesta con consignas neonazis por parte de "Núcleo Nacional". Cuando sus componentes aparecieron, la mayoría de los que estaban presentes previamente se marcharon de la zona. Los jesuitas remarcaron ayer que la comunidad quiere desmarcarse totalmente de esa protesta tras lo ocurrido. "No tenemos nada que ver con ello", subrayaron.

"No tenemos nada que ver", afirma el superior de los jesuitas

Por su parte, José María Rodríguez Olaizola expresó que "hemos estado trabajando en las alegaciones y seguimos en ello". "En breve se conocerán, una vez que estén presentadas, y ya decidirán si les parecen pertinentes o no. Nosotros confiamos en que valgan", desarrolló el superior de la comunidad en la región, que agregó que "vamos a presentar las alegaciones que creemos que tenemos que presentar y no queremos entrar en otras guerras".

En la conferencia que acogió la iglesia del colegio, Rodríguez Olaizola puso el foco en que "muchas veces ya no entendemos que los ritos tienen que ver con la propia vida". "Al ocurrir eso, nos convertimos en espectadores de algo demasiado frío, ajeno y rutinario. En cambio, si los entendemos bien, nos damos cuenta de que tienen mucho que ver con la vida, con lo que vivimos en nuestras casas. Al recuperar ese sentido se recuperaría calidad de vida", aseveró. La cita de ayer forma parte del ciclo de charlas "A la búsqueda del sentido". La siguiente, que se centrará en la oración, tendrá lugar el 20 de mayo.