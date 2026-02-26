Las matriculaciones de coches en Asturias crecerán un 3,7% en 2026, prevé la asociación de vendedores de vehículos, que celebra una jornada en Gijón

Las matriculaciones de turismos en Asturias aumentarán en un 3,7% en 2026, según las previsiones de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos Ganvam, que hoy celebra una jornada en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.

Según la estimación, este año se producirán unas 16.860 matriculaciones de coches en Asturias, según las previsiones que ha hecho la consultora MSI para Ganvam y para la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA).

El informe apunta a que casi la mitad de las nuevas matriculaciones, un 47% de las mismas, serán vehículos híbridos no enchufables. Los eléctricos e híbridos enchufables supondrán un 23% de las nuevas matriculaciones, con un incremento del orden del 30% respecto a 2025.

Vehículos estacionados en Gijón. / JULIAN RUS

La apuesta de los conductores por vehículos con menor impacto ambiental que los tradicionales de combustión se certifica también porque las estimaciones contemplan un retroceso del 25% en las matriculaciones de coches diésel y una caída del 11% en las de los vehículos de gasolina.

El incremento no se prevé sólo en la venta de vehículos nuevos, sino también en los de ocasión. Desde Ganvam se apunta a que este año se superarán los 44.280 turismos de ocasión que se venderán en Asturias, un incremento también cercano al 4%, muy por encima del crecimiento del 1% previsto a nivel estatal. En las nuevas matriculaciones el incremento porcentual en Asturias está en línea con el que se prevé para el conjunto de España.

Más de diez años

Desde Ganvam se aboga por ayudas estatales a la renovación de vehículos para fomentar el cambio de coche hacia modelos en línea con las directrices de la legislación sobre movilidad sostenible.

Esta patronal sectorial apunta que el 68% de las ventas de coches que se producirán en Asturias este año se corresponderán con modelos de más de diez años de antigüedad, "lo que pone de manifiesto las dificultades económicas de los asturianos para cambiar de coche, en un momento en el que los precios medios de los vehículos se alejan cada vez más de las rentas medias. Esta circunstancia explica también el interés creciente de los conductores por las marcas chinas, cuya oferta se caracteriza por su equipamiento y tecnología avanzada a precios muy competitivos", señalan, apuntando que al al 22% de los asturianos las marcas chinas ya les parecen una opción innovadora y fiable.