Metrópoli descubre su potente -y novedoso- cartel del verano: 20 citas musicales, arte urbano y un encuentro de creadores de contenido

Más música y un universo cultural más amplio y más ligado a las nuevas generaciones. Son las claves del Festival Metrópoli 2026, patrocinado por Divertia, que este año se desarrollará durante 10 días, entre el 26 de junio y el 5 de julio, en el Recinto Ferial Luis Adaro. Será este emplazamiento, de nuevo, el lugar de cita de miles de personas que ya tienen marcado en el calendario esta propuesta de ocio que desde hace años completa el verano en Gijón.

Conciertos, cultura pop y nuevas comunidades se reparten el foco en una edición que, según los responsables, "refuerza el carácter abierto y transversal del festival". Metrópoli, aseguran, regresa con una edición "que crece en contenidos y consolida un modelo cultural que combina grandes conciertos, Comic Con, arte urbano, cultura digital, espacios de igualdad y programación familiar".

Las novedades: creadores de contenido y terianos

Una de las grandes novedades de esta edición será “Creators Con”, un encuentro en el que el público interesado podrá escuchar y aprender de algunos de los creadores de contenido más punteros y con más seguidores del panorama digital. Los organizadores garantizan que el formato para esta cita no será sólo "un escenario con invitados", sino una convención estructurada que hará que en el recinto del festival se pueda reproducir "la conversación que habitualmente se produce en el entorno digital". Eso supone que durante varias jornadas el programa incluirá charlas, mesas redondas y grabaciones de podcast en directo con creadores vinculados a ámbitos como la música, la moda, el lifestyle o el humor.

"El formato buscará la cercanía, el diálogo y la participación del público, generando una experiencia más horizontal y menos distante que la de los grandes eventos tradicionales", destacan los organizadores del Festival que reconocen que "Creators Con" pretende reconocer el papel que tiene los creadores de contenido digitales en la cultura contemporánea. "Han transformado la manera de comunicar, entretener y construir comunidad, influyendo de forma directa en las tendencias culturales y sociales. Integrar este ecosistema dentro de Metrópoli supone ampliar el concepto de festival y conectar de forma natural el espacio físico con el universo online", añaden.

Otra novedad viene de la mano de las incipientes comunidades therian y otherkin, que aglutinan a quienes sienten de alguna forma que su identidad no es totalmente humana, sino animal o ligada a seres mitológicos. Therian Con será la mayor celebrada hasta la fecha en España, reuniendo a la comunidad therian y otherkin.

Despliegue de música

Las diez jornadas de música que tiene previstas Metrópoli pondrán al público a mirar en dos direcciones: los dos escenarios que reunirán a artistas de distintas generaciones y estilos, desde referentes históricos del rock hasta nombres clave del sonido urbano actual.

Y ahí va la batería de intérpretes en el Escenario Principal:

-"M Clan", referentes del rock español con décadas de trayectoria y un repertorio lleno de clásicos;

-"Gipsy Kings", iconos internacionales del flamenco-pop;

-Juan Magán, uno de los pioneros del electrolatino que marcó el auge del sonido urbano en español.

-Coti, autor de himnos pop-rock reconocibles por varias generaciones;

-"Sidecars", una de las bandas más sólidas del panorama nacional;

-Loquillo, figura imprescindible del rock en español.

-"Taburete", que aportará su propuesta fresca y generacional.

-La noche Perreo Lab la llevarán Polimá Westcoast,

-Lyanno, acercarán el sonido urbano internacional al festival.

-Y la guinda, para el cierre festivo, la pondrá Bresh, la reconocida fiesta argentina convertida en fenómeno global.

¿Y para el Escenario 2?

-El gijonés Mateo Eraña y Mercedes Cañas, representantes de una nueva sensibilidad musical;

-"La Banda Sabinera" ofrecerá un homenaje al repertorio de Joaquín Sabina;

-ComandanteTwin, formación de indie-pop ofrecerá un directo elegante.

-"Tigre y Diamante", el orgullo asturiano,

-"Cindy Cats", los músicos multi instrumentistas de los que es fan la mismísima Rosalía,

-La banda británica "Inmaculate Fools"

-Eva Hevia y Naiara Moore, Tussi Warriors y Mar Lucas, artista vinculada al universo digital que conecta especialmente con el público joven.

Sin faltar Comic Con

La Comic Con volverá a ser uno de los ejes del festival y presentará importantes novedades en 2026. Con motivo del 25 aniversario cinematográfico de "El Señor de los Anillos", se podrá visitar una exposición con figuras a escala real (1:1) inspiradas en el universo creado por J.R.R. Tolkien. A esta muestra se sumará 'La X marca su lugar', dedicada a Indiana Jones, una propuesta que recorrerá la iconografía y los elementos más reconocibles de la saga.

Espacios para todos los públicos

La programación incluirá además un encuentro dedicado a la serie 'Los Hombres de Paco', el espacio Metropolitanas, centrado en la igualdad y el diálogo cultural, y la zona Metrokids, pensada para que los más pequeños también formen parte del festival.

Entradas y modalidades

Para todos los interesados, a continuación se detallan los precios de las entradas según las distintas modalidades que se plantean en el festival.

Entrada de día online desde 9 €

Entrada infantil (menores de 12 años) desde 7 €

Abono 10 días desde 52 €

Abono Tattoo desde 23 €

Abono Comic Con desde 30 €

Pack Familiar (4 personas) desde 29 €

Vip Boombastic desde 21 €

Vip Metrópoli desde 21 €