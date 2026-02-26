Una modificación del proyecto por el modelo de ventanas dilata el arranque de la obra de la Residencia Mixta de Gijón

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, aseguró este jueves sobre la Residencia Mixta de Gijón (el mayor geriátrico público de Asturias), que actualmente está en fase de redacción un modificado de la obra en relación al modelo de ventanas. El proyecto, cuyo contrato se formalizó en mayo de 2025, implica la rehabilitación y mejora de la envolvente térmica del edificio de cara a corregir daños, filtraciones y humedades.

Esta obra se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por 8,3 millones de euros, firmándose el acta de replanteo en junio del pasado año. La UTE presentó poco después un informe en el que decía que las ventanas "no se ajustaban a la normativa vigente", apuntó Marta del Arco este jueves en la Junta General. Tras dicho informe, el director de obra, ajeno a la UTE y al organismo autónomo ERA —que gestiona las residencias públicas—, indicó en un nuevo informe que no estaba de acuerdo con las manifestaciones de la UTE y que no veía adecuado suspender la obra.

De ahí pasamos a septiembre, cuando la UTE halló en el mercado un modelo de ventana que se ajustaría a las necesidades del proyecto, solicitando una "urgente modificación" y la suspensión temporal de los trabajos, resaltó Marta del Arco. El director facultativo subrayó entonces que esta circunstancia no estaba justificada. Tras varias reuniones entre las partes, la dirección facultativa se mostró de acuerdo con la suspensión de la ejecución de la obra.

La pasada semana hubo un encuentro en el que también estuvo la comisión del Catálogo del Ayuntamiento de Gijón (la fachada de la residencia está catalogada), que dio la razón a la UTE en lo relativo a las ventanas. De ahí que la situación actual sea la mencionada anteriormente, que está en marcha un modificado del proyecto.

Un plan con muchas complicaciones

Esta millonaria obra comenzó a debatirse hace ya cinco años. En aquel momento, inicios de 2021, en la fachada de la residencia ya se podían ver andamios y redes de contención al haberse detectado desprendimientos de cascotes tanto a la vía pública como al patio interior por donde paseaban los residentes. El propio Ayuntamiento había pedido un informe actualizado sobre el estado de la fachada, en la que empezaban a apreciarse desperfectos en los bordes de sus cornisas.

En ese contexto, considerando el Principado que la reparación del inmueble iba a ser tan costosa como prioritaria, inició los trámites para lograr financiación europea. Esas gestiones derivaron en años de complicaciones constantes. El gran escollo fue que la primera licitación pública, la que se financiaba con fondos europeos y valorada en seis millones de euros, quedó desierta en verano de 2024. Ninguna empresa se presentó al concurso. Ese contratiempo hizo ver al Ejecutivo regional que la elaboración de unos nuevos pliegos para repetir la licitación, sumado al plazo de obra de dos años, no les permitiría cumplir con los tiempos que marcaba esa convocatoria de ayudas.

La obra de la Mixta se tuvo que rediseñar y tramitar de nuevo, esta vez financiada con fondos propios, con unas estimaciones de plazo que se fueron ampliando durante los meses siguientes. El contrato final quedó formalizado el pasado mes de mayo, y desde entonces el inicio de los trabajos se ha ido retrasando, según el Principado, por cuestiones logísticas y la "complejidad" de la actuación, que exige un abordaje por fases. La situación, asimismo, se complicó por el fallecimiento de Victoria García Villar, histórica directora de la Mixta.

Un halo de esperanza arribó a finales de enero, cuando ya se había empezado a realizar el transporte de vallas de seguridad y materiales. Días más tarde, Marta del Arco declaró que "estamos trabajando en unos trámites por una modificación de última hora". Un paso que tiene que ver con el modelo de ventanas.