Las obras de saneamiento en la parroquia gijonesa de La Pedrera adelantan sus plazos y finalizarán en verano
La EMA está acondicionado más de 3 kilómetros de conducción de alcantarillado para eliminar las fosas sépticas y pozos negros de 35 viviendas.
Las obras están presupuestadas en casi 1.5 millones de euros y también supondrán una mejora en el pavimento de los caminos afectados
Buenas noticias para los vecinos del núcleo rural de Arroyo, en la parroquia gijonesa de La Pedrera, que verán este verano como finalizan las obras de la instalación de una nueva red de alcantarillado. Los trabajos, que comenzaron a mediados del año pasado y que supondrán la eliminación de las fosas sépticas y de los pozos negros de 35 viviendas, han avanzado a buen ritmo y se espera que den por finalizados en los meses estivales.
La Empresa Municipal de Aguas (EMA) es la encargada de ejecutar esta gran reforma que se presupuestó en casi 1.5 millones de euros y en la que se han instalado más de 3 kilómetros de conducción de alcantarillado con un diámetro notable jalonados por 90 pozos. Las labores irremediablemente han afectado a varios colectores de red cuyos trazados discurren en buena parte por fincas, que deben después ser restituidas. En concreto, una cuarta parte de la obra se ha dedicado a reposiciones de caminos, que se verán beneficiados de una mejora de la pavimentación actual.
El origen de esta gran reforma se originó al encontrar una necesidad entre las viviendas de los vecinos de Arroyo cuyos pozos negros y fosas sépticas carecían de conexión a la red de saneamiento, lo que suponía un claro impacto negativo sobre el medio ambiente.
Una vez finalizadas estas obras, según adelantó Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y presidente de la EMA, se procederá con nuevos proyectos de saneamiento en la zona rural.
