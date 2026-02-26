Oportunidades de financiación en la economía azul: conoce todas las ayudas disponibles para impulsar la sostenibilidad económica en estos sectores
La Escuela Superior de la Marina Civil acoge mañana una jornada centrada en las Oportunidades de Financiación en la Economía Azul, organizada por la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul y Gijón Impulsa
L. L.
La Escuela Superior de la Marina Civil acogerá mañana, día 27 de febrero una jornada centrada en las Oportunidades de Financiación en la Economía Azul, organizada por la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul y Gijón Impulsa.
El encuentro tiene como objetivo dar a conocer los principales instrumentos financieros europeos y nacionales disponibles para impulsar la sostenibilidad económica en los sectores vinculados a la economía azul, un ámbito estratégico para el desarrollo económico de Gijón y su entorno.
Durante la jornada, expertos de referencia abordarán programas clave como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), Horizonte Europa, LIFE y las iniciativas de cooperación territorial como Interreg, entre otros mecanismos de apoyo a proyectos vinculados al ámbito marítimo, portuario, pesquero, energético y ambiental.
La jornada está dirigida a empresas, personas emprendedoras, entidades, personal investigador y profesionales interesados en desarrollar proyectos en el marco de la economía azul y acceder a financiación europea y nacional.
La apertura institucional y presentación de la jornada contará con la presencia de Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejalía de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y Rubén González, Director de la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul de la Universidad de Oviedo.
