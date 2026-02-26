Peio H. Riaño sigue los pasos de Piñole por el paisaje asturiano
Periodista e historiador del Arte, propondrá una nueva localización para uno de los cuadros del pintor durante su conferencia en Gijón
E. F. -P.
El historiador del Arte, escritor y periodista Peio H. Riaño pronunciará hoy, a las 19.00 horas, en el Museo Nicanor Piñole, la conferencia "Piñole en Ponga: el descubrimiento del paisaje asturiano", dentro del ciclo "La colección al detalle". El acceso está abierto al público, hasta completar aforo.
La conferencia de Riaño parte del desconocimiento de las visitas de Piñole a Ponga y sus caminatas por los montes, de los que "apenas se conocían datos sueltos". "Los paisajes que realizó allí durante casi dos décadas no han sido localizados correctamente ni incorporados a su trayectoria, como un lugar esencial donde el artista descubrió un motivo para reflejar la identidad natural y cultural de Asturias", según el historiador.
Ahora, a partir del paisaje de montaña que conserva el Museo Nicanor Piñole, Peio H. Riaño propondrá una nueva localización de esta vista y seguirá durante su exposición "los pasos del pintor por las sierras, los picos, las colladas y caminos que cruzó para pintar del natural un paisaje irrepetible".
Riaño incidirá en "el papel fundamental" de Piñole como "constructor del paisaje asturiano".
Licenciado en Historia del Arte y Periodismo, Peio H. Riaño es autor de varios ensayos, de novelas, cuentas y libros de crónicas. Ha trabajado en varios medios de comunicación y en 2014 ganó el Premio de Periodismo Cultural José Luis Gutiérrez.
