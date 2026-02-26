La playa verde avanza en su adecuación como nueva zona local de ocio
Los arquitectos ganadores del concurso de ideas para El Rinconín reciben sus premios
Al tiempo que los paseantes del Rinconín podían ver operarios y maquinaria trabajando en a playa verde de cara a su apertura inicial este verano como zona de paseo; el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, presidía en el Ayuntamiento el acto oficial de entrega de premios a los ganadores del concurso de ideas que para esa zona convocó el Ayuntamiento. El proyecto "Brisa marina" de Eloy Calvo fue la elección del jurado y del público y será la inspiración de los técnicos municipales de cara al diseño definitivo del espacio y sus diferentes usos. Los accésit fueron para Dora Dankowszky y César Alonso Moro.
"Son casi tres hectáreas ganadas para los gijoneses en una zona llamada a ser muy importante entre las zonas de ocio de la ciudad", sentenció Martínez Salvador.
