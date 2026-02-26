Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La playa verde avanza en su adecuación como nueva zona local de ocio

Los arquitectos ganadores del concurso de ideas para El Rinconín reciben sus premios

De izquierda a derecha, los arquitectos Dora Dankowszky, Eloy Calvo y César Alonso Moro rodeados de ediles y miembros del jurado del concurso de ideas para la playa verde del Rinconín. | ÁNGEL GONZÁLEZ

De izquierda a derecha, los arquitectos Dora Dankowszky, Eloy Calvo y César Alonso Moro rodeados de ediles y miembros del jurado del concurso de ideas para la playa verde del Rinconín. | ÁNGEL GONZÁLEZ

R. Valle

El Rinconín

Al tiempo que los paseantes del Rinconín podían ver operarios y maquinaria trabajando en a playa verde de cara a su apertura inicial este verano como zona de paseo; el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, presidía en el Ayuntamiento el acto oficial de entrega de premios a los ganadores del concurso de ideas que para esa zona convocó el Ayuntamiento. El proyecto "Brisa marina" de Eloy Calvo fue la elección del jurado y del público y será la inspiración de los técnicos municipales de cara al diseño definitivo del espacio y sus diferentes usos. Los accésit fueron para Dora Dankowszky y César Alonso Moro.

"Son casi tres hectáreas ganadas para los gijoneses en una zona llamada a ser muy importante entre las zonas de ocio de la ciudad", sentenció Martínez Salvador.

