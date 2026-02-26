La playa verde avanza en su adecuación como nueva zona local de ocio

Al tiempo que los paseantes del Rinconín podían ver operarios y maquinaria trabajando en a playa verde de cara a su apertura inicial este verano como zona de paseo; el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, presidía en el Ayuntamiento el acto oficial de entrega de premios a los ganadores del concurso de ideas que para esa zona convocó el Ayuntamiento. El proyecto "Brisa marina" de Eloy Calvo fue la elección del jurado y del público y será la inspiración de los técnicos municipales de cara al diseño definitivo del espacio y sus diferentes usos. Los accésit fueron para Dora Dankowszky y César Alonso Moro.

"Son casi tres hectáreas ganadas para los gijoneses en una zona llamada a ser muy importante entre las zonas de ocio de la ciudad", sentenció Martínez Salvador.