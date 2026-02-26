¿Toreará Morante en Gijón el día de Begoña, en su temporada más selecta? Las conversaciones avanzan por muy buen camino

Las conversaciones del empresario Carlos Zúñiga para la contratación de José Antonio Morante de la Puebla en la feria de Begoña, en una temporada selecta del maestro sevillano, con pocos y escogidos compromisos, avanzan por muy buen camino. Tanto que sobre la mesa del equipo del torero cigarrero está la propuesta de regresar a Gijón el día 15 de agosto después de que el pasado año una cornada en Pontevedra le impidiese trenzar el paseíllo en El Bibio. Según ha confirmado LA NUEVA ESPAÑA, el entendimiento está muy encarrilado a falta de cerrar tanto el nombre de los compañeros de cartel como la ganadería. Desde la empresa Circuitos Taurinos, que gestiona otros cosos importantes como El Puerto de Santa María o Aranjuez, mantienen silencio al respecto de los avances en la composición de los carteles de este año.

Morante de la Puebla, máxima figura del toreo, anunció su retirada temporal el 12 de octubre del pasado año tras salir por la Puerta Grande de Las Ventas en Madrid. Una jornada histórica con el torero sevillano como protagonista, tanto en el festival matinal que organizó en recuerdo de Antonio Chenel, "Antoñete", (permitió la colocación de una estatua en honor del diestro madrileño) como en la corrida vespertina. Todo cambió el pasado enero, cuando se anunció que Morante volvería a los ruedos el Domingo de Resurrección en Sevilla. Poco a poco han ido aflorando otras plazas en las que presumiblemente estará presente.

Desde el primer momento, la contratación de Morante en Gijón ha sido una prioridad para Carlos Zúñiga, empresario que siempre ha contado en todas sus ferias con el maestro sevillano. "Mi esperanza es que pueda estar en mis plazas", desvelaba, "con ilusión", el responsable de Circuitos Taurinos recientemente en un acto de la peña gijonesa Eduardo Dávila Miura. Las conversaciones de Zúñiga con el torero y con su entorno, en especial con su apoderado y persona de máxima confianza, Pedro Jorge Marqués, son constantes y están avanzadas para alcanzar pronto un entendimiento que garantice el regreso de Morante al coso de la carretera de Villaviciosa. La fecha propuesta es el día de Begoña, sábado 15 de agosto, y sobre la mesa las ganaderías de Núñez del Cuvillo o El Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto. El acuerdo, según las fuentes consultadas, podría cerrarse en breve.

La confección de la próxima feria de Begoña sigue su curso también con el resto de figuras del escalafón actual y, de la misma forma, avanzan adecuadamente. El ciclo de este año, que volverá a estar compuesto por tres corridas de toros a pie, un festejo de rejones y una novillada con picadores, arrancará el jueves 13 de agosto y se prolongará hasta el lunes día 17. Esto es a petición del propio Ayuntamiento para evitar que los festejos en El Bibio se solapen con el eclipse de sol del día 12, que tendrá a Gijón como uno de los principales escenarios para disfrutarlo. De hecho, desde la concejalía de Relaciones Institucionales, que lidera el forista Jorge González-Palacios, se están volcando en programar actividades que arropen la efeméride.

Los avances incluyen la presencia del rejoneador Diego Ventura el día 14. También parece que el domingo 16 el torero peruano Andrés Roca Rey será el gran protagonista de la tarde. La previsión es que la feria de Begoña arranque con la corrida de La Quinta el día 13, una de las ganaderías con más éxitos en los últimos años en Gijón, y que se clausure el lunes con la novillada con picadores, que lucirá la divisa extremeña de La Cercada. Esta feria, además, tendrá el aliciente, a iniciativa de Alcaldía, del primer concurso de fotografía taurina en homenaje a Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, fallecida en octubre del pasado año, y la colocación de una placa en el burladero del Ayuntamiento. Los carteles, se presentarán en junio.