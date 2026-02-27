Abre sus puertas en Gijón un nuevo templo para los amantes del sushi de 'todo lo que pueda comer': ideal para los más futboleros
El buffet Sato Sushi ya ha abierto sus puertas en El Molinón con una extensa carta y demanda ilimitada
Lydia García
Un nuevo buffet de sushi ha abierto en el Estadio de El Molinón, en Gijón. Concretamente se ubica en la puerta número 9 “Enrique Castro Quini” y es la excusa perfecta para que los más forofos se acerquen a su estadio, aunque su equipo no se juegue nada.
Este tipo de restaurantes, concretamente de sushi, están muy de moda. A la hora de pedir los platos siguen una dinámica muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En Sato Sushi solo tienes que descargarte la app e ir pidiendo los platos que más te gusten sin límite en la cantidad, pero dentro de una oferta determinada. Poco a poco el camarero te los irá acercando a la mesa para que puedas disfrutarlos. No obstante, hay que tener cuidado porque no vas a pedir todo lo que quieras. Hay dos menús disponibles. El menú Medio Día cuesta 18’95€ y el menú Infinity, 24’95€; ligeramente más caro, aunque la oferta es más amplia.
Cabe destacar que estos locales no solo ofrecen sushi, también disponen de otros productos de la cocina oriental como ramen, fideos, edamames picantes o algas wakame. Además, Sato Sushi también dispone de una amplia carta de bebidas y cócteles para acompañar.
Sato Sushi está abierto todos los días de la semana en dos horquillas diferentes: de 13:00 horas a 16:30 horas y de 20:00 horas hasta las 24:00 horas. No solo ofrece servicio de sala, el take away y la entrega a domicilio también son una opción.
Amplias zonas de aparcamiento a los aledaños del estadio, una decoración elegante con luces de ambiente y su amplia carta es lo que más destacan los clientes que ya se han podido acercar a este nuevo local.
