Dos años de cárcel para un hombre por agredir a un joven en Gijón durante una noche de fiesta

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha impuesto una condena de dos años de prisión a un hombre, como autor de un delito de lesiones, por una agresión a otro joven que tuvo lugar en la madrugada del 6 de diciembre de 2023 a la entrada de un conocido pub de la calle Claudio Alvargonzález, en Gijón. También se condena a otro varón, participante en la refriega, a un mes de multa con cuota diaria de diez euros como autor de un delito leve de maltrato de obra.

Durante la vista oral, celebrada hace un par de semanas, tanto los encausados como la víctima admitieron que, la noche de autos, se hallaban bajo los efectos del alcohol. El motivo de la disputa fue una chaqueta. Los ahora condenados responsabilizaban a la víctima de haber sustraído la prenda de uno de ellos, circunstancia negada por el denunciante. Según la sentencia, uno de los hombres "propinó dos bofetadas, sin causarle lesiones", a la víctima. Posteriormente, el condenado a dos años de cárcel dio varios "golpes en la cara" al agredido, que le provocaron distintas lesiones. De hecho, tuvo que ser hospitalizado y padece secuelas.

La Audiencia Provincial impone una pena de dos años de prisión al agresor que propinó los puñetazos "con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación parcial del daño". Además se le obliga a abonar la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Esta solicitaba para el otro condenado tres años de cárcel por un delito de lesiones, que finalmente quedó en la mencionada pena de la multa. El varón, defendido por el abogado Gabriel Cueto, ya ha abonado la responsabilidad civil.

En la vista oral, al margen de los implicados, también habían intervenido dos agentes de la Policía Local, encargados de acudir al lugar de los hechos. Subrayaron que el encausado que propinó los puñetazos emprendió la huida. También testificaron una forense y amigos de ambas partes. Los acusados, militares de profesión, no contaban con antecedentes penales. Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación en un plazo de diez días.