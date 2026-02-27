De bar mítico de Gijón a casa de lujo: así han transformado un establecimiento hostelero en una exclusiva vivienda, que ha salido a la venta por 1,4 millones de euros
El emblemático negocio, ubicado en el centro de Somió, ha sido rehabilitado y reconvertido en un chalet de cuatro dormitorios y tres baños con piscina
En donde, durante años, funcionó uno de los bares más emblemáticos de Gijón, ahora hay una casa de lujo. Y está a la venta por 1.490.000 euros. Se trata del mítico Geographic, ubicado en la plaza Villamanín, en el corazón de Somió, que cerró sus puertas en enero de 2020 y que luce hoy nueva cara. El Sol Grupo Inmobiliario ha transformado por completo este popular establecimiento hostelero, dándole una segunda vida.
La vivienda, que es del año 1910, cuenta con 282 metros cuadrados, de los cuales 210 son útiles, distribuidos en dos plantas bajo cubierta, además de construcciones auxiliares de jardín. El chalet se distribuye en cuatro dormitorios, un vestidor, tres baños y un espacio abierto de salón, comedor y cocina.
Con piedra natural y galerías acristaladas
La reforma de lo que en su anterior vida fue el Geographic se hizo respetando los elementos arquitectónicos originales, como la piedra natural y galerías acristaladas, que inundan los espacios de luz.
El jardín es de unos 524 metros cuadrados y cuenta con una alberca (piscina) y una estructura acristalada perfecta para comer en el exterior. La propiedad también se vende con un aparcamiento cubierto para 3 vehículos con cargador eléctrico, trastero y zona de tendedero, además de otro parking exterior para dos vehículos.
