De la carretera de La Providencia al camino de los Manzanos: obras de mejora de viales en Somió
Los dos proyectos suponen una inversión de 235.000 euros
La concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que encabeza el edil forista Gilberto Villoria, acaba de sacar a licitación dos obras de mejora en viales de la parroquia de Somió. Por un lado está la obra de un arcén peatonal en la carretera de La Providencia y por otro, las obras de pavimentación de los caminos de los Manzanos y del Túnel. Ambas obras tienen un plazo de ejecución estimada de dos meses cada una.
La primera actuación cuenta con un presupuesto de 135.000 euros y la segunda ronda los 99.000 euros, ambas cifras con impuestos incluidos.
En el caso de la carretera de La Providencia el proyecto hace referencia al tramo entre el camino del Fuerte y la carretera de Somió donde, explican los técnicos municipales el arcén presenta un "pavimento de slurry bituminoso antiguo, prácticamente inexistente y sin separación con la calzada, que dificulta la coexistencia segura entre vehículos y peatones".
A favor de una mejora de la seguridad vial se plantea ahora la ejecución de este nuevo arcén peatonal delimitado sobre el firme existente. Su longitud será de 3.330 metros lineales, se aplicará un acabado superficial tipo slurry y se instalarán bolardos de madera como separación física entre la zona peatonal y la calzada. El remate de los trabajos será pintar la señalización.
Por otro lado, de diciembre de 2025 es la resolución de Alcaldía que aprobó el proyecto de pavimentación de los caminos de los Manzanos y del Túnel, que forman parte de una de las vías que unen la carretera AS-356 Piles- Infanzón con la GI- 2 carretera de La Providencia al Infanzón. Un " eje de relevancia en la comunicación de ambas carreteras, actualmente infrautilizado debido al estado que presenta la pavimentación existente" se explica en el proyecto.
El camino de Los Manzanos tiene 285 metros y el del Túnel, que le da continuidad, está sobre los 400 metros. Sus pavimentos presentan deterioros, irregularidades y fracturas que aconsejan su renovación.
Las obras a realizar consisten en, para empezar, un desbroce y limpieza de los bordes y cunetas existentes procediendo posteriormente, y con el fin de regularizar la plataforma existente en los tramos de hormigón que presentan mayores desniveles, al extendido de una capa de aglomerado.
Para finalizar la preparación de la base, y con el objetivo de mantener la misma cota de rasante actual, se fresará la capa de rodadura existente. Finalmente se extenderá una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor en todos los viales.
