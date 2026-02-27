La compañía abulense Almealera se lleva el gran premio de Feten

Feten, la gran cita nacional con las artes escénicas para la infancia y las familias, cerró ayer su 35.º edición con la satisfacción de poder celebrar una nueva cita envuelta en éxito. Sobre todo porque de nuevo se rubricó "la pasión, riesgo, compromiso y el trabajo desarrollado por las compañías que trabajan para la ifnancia, la juventud y las familias", como indicaron los organizadores.

Uno de los momentos clave de la jornada estuvo en la entrega de premios a los mejores espectáculos que han pasado este año por la feria. Galardones que en muchas ocasiones suponen un espaldarazo importante para las compañías, como así pusieron de manifiesto muchas de ellas.

Los que siguen son los premios de la 35.º edición de Feten.

Espectáculos de calle, noche, e instalaciones

• Premio al Mejor Espectáculo de Calle a la compañía Txema Muñoz por su espectáculo "Gota"

• Premio al Mejor espectáculo de noche a la compañía Nacho Flores por su espectáculo "Domte"

• Premio a la Mejor Instalación para la compañía Cris Clown por "U.F.A"

Ejercieron como jurado Charo Arconda (Festival Internacional de teatro y artes de calle de Valladolid - TAC), Javier Torres Ochandiano (productor escénico y miembro de la Academia de las Artes Escénicas), Paula Gutierrez Pelayo (vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo en España - Circored), Alberto Muyo García (distribuidor y socio de ASSITEJ).

Espectáculos de sala

• Premio a la Mejor Escenotecnia para la compañía La menuda por su espectáculo "Lumiero"

• Premio al Compromiso Social para la compañía Luz de gas teatro por su espectáculo "Dibújame una palabra"

• Premio a la Mejor Escenografía y Caracterización para la compañía Cinc Cèntims Teatre por su espectáculo "Mular (o la gran captura)"

• Premio al Mejor Elenco para la compañía Marea Danza por su espectáculo "¿Dónde está Alicia?"

• Premio a la Mejor Interpretación para Alba Vergne López de la Compañía LUNA TEATRODANZA con el espectáculo "Bambi"

• Premio a la Mejor Autoría a la compañía Dora Cantero por su espectáculo "Cosas que caen del cielo"

• Premio ex aequo al Mejor Espectáculo de Comedia y Humor para la compañía La Pera Llimonera por su espectáculo "Rucs y el maleficio del Brujo" y para la compañía Corral de García por su espectáculo "En el viento (Libros con Alas)".

• Premio al Mejor Espectáculo de Teatro Documento para la compañía La Loquace Compagnie por su espectáculo "Viva!"

• Premio al Mejor Espectáculo de Títeres y Objetos para la compañía El que ma queda de teatre por su espectáculo "Sòmion. La ciudad de los oficios imposibles"

• Premio ex aequo al Mejor Espectáculo de Circo Contemporáneo para las compañías Eunoia Kolektiva con su espectáculo Tenet, y para la compañía Uparte por su espectáculo "Sísifos"

• Premio Mejor Espectáculo de Danza a la Compañía Da.Te Danza por su espectáculo "Únicos"

• Premio al Mejor Espectáculo para la Primera Infancia a la compañía Inspira Teatre por su espectáculo "Nallar"

• Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2026 para Almealera por su espectáculo "Yo nací en un surco de judías"