El crimen de un mendigo en Gijón deja ya a una persona detenida por el homicidio

La muerte violenta de una persona sin hogar este viernes en Gijón, cuyo cuerpo yacía en la céntrica calle Alfredo Truan, deja por el momento a una persona detenida. La investigación de la Policía Nacional sigue abierta y por el momento se ha trasladado a este individuo a dependencias de la comisaría de El Natahoyo para avanzar en las pesquisas, todavía incidipentes.

Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia (en imágenes) / Marcos León

El hallazgo del cadáver de este hombre, de alrededor de cincuenta años, se produjo por la mañana. Yacía en un establecimiento hostelero que lleva años sin actividad y tapado por unas mantas. Le tomaron el pulso y se comprobó que no tenía pulso. Además, presentaba signos evidentes de haber sufrido una muerte violenta. En concreto, una herida incisa compatible con la utilización de un objeto punzante.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, tanto de la Científica como de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev). Las primeras diligencias, después de recoger pruebas y vestigios del lugar del crimen, les llevó a detener a una persona, pues presentaba restos de sangre en su ropa. Queda todavía mucho esclarecer y confirmar, apuntan las fuentes consultadas.

Restos de sangre en la ropa

Pasadas las doce del mediodía se procedió al levantamiento del cadáver después del examen del forense y la comitiva judicial. El cuerpo se trasladará al Instituto de Medicina Legal de Asturias para llevar a cabo la autopsia y confirmar la muerte violenta.

El hombre fallecido, según apuntan los vecinos, llevaba algunos meses pernoctando en la zona y era un habitual de los servicios de caridad de la ciudad.