De desacralizar la capilla al traslado de imágenes: los últimos trámites en la finca La Isla para la ampliación del Jardín Botánico de Gijón

La compra de la finca La Isla por parte del Ayuntamiento, un espacio de 17.000 metros colindante con el Jardín Botánico y que ahora, definitivamente, será para "uso y disfrute de todas las personas que lo visiten", como ensalzó ayer la Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, mantiene todavía unas cuestiones a resolver en cuanto al traslado de piezas religiosas de la capilla. Imágenes que se repartirán por la región.

Los elementos religiosos de la capilla de la finca de La Isla se trasladarán a otros templos, dentro del proceso para su desacralización del que se está encargando el párroco de Somió, según explicó ayer Jesús Oliva, uno de los hermanos que hasta ayer tenían la propiedad de la finca.

La primera imagen, la de la Santina, hace ya más de dos años que se trasladó a la capilla de Pobladura de Pelayo (León) y el altar se va a llevar a una capilla de Caravia. También se trasladarán a otros templos las imágenes católicas que permanecen en la capilla de La Isla, en la que los domingos se oficiaba misa para los vecinos de Cabueñes hasta el fallecimiento de Carmen Valdés Patac, tía de Jesús Oliva, en 1998.

Por la izquierda, Carmen Moriyón, Fernando Sánchez de Lamadrid, Inmaculada Fernández Gancedo, María Mitre, Jesús Martínez Salvador, Noelia de Lucas, Natalia Trancho Meana y Jesús Paulino Oliva Pérez-Andújar, ayer por la mañana, en el Ayuntamiento, durante la compra de la finca La Isla. / Juan Plaza

El ya expropietario de La Isla expresaba ayer sus sentimientos encontrados tras la venta: "llevamos toda la vida aquí, pero sabemos que el mejor fin para La Isla es el que ha tenido ahora. Me quedo con la satisfacción de que se ha hecho lo que se tenía que hacer", señala Jesús Oliva, la quinta generación que vivió en La Isla, donde además nació. Jesús Oliva y su mujer, Natalia Trancho, aún están viviendo en la finca. Hace un mes iniciaron la mudanza, que completarán en una semana. Con la venta, la totalidad jardín histórico que creó su tatarabuelo, Florencio Valdés a mediados del siglo XIX, pasará a estar a disposición de toda la ciudadanía algo que hubiera agradado a su fundador, que permitía las visitas a su finca de recreo.

Un incremento del patrimonio de los gijoneses

El acto de firma ante notario de la compra de la finca de La Isla se celebró ayer en el Ayuntamiento. Una adquisición a la que daba su aprobación la Junta de Gobierno el pasado mes de diciembre autorizando un gasto de algo más de 1,9 millones como cierre de una larga negociación iniciada en 2023 con el propietario de la finca, Jesús Paulino Oliva Pérez-Andújar, tataranieto de su creador, Florencio Valdés.

Junto a la Alcaldesa participaron en el acto de firma de la compraventa la edil de Hacienda, María Mitre, y el concejal de Urbanismo y responsable del Jardín Botánico en el gobierno local, Jesús Martínez Salvador. La representación municipal incluyó también a la secretaria general , Inmaculada Fernández Gancedo, y la tesorera, Noelia de Lucas. La propiedad estuvo representada por Pérez-Andújar y su esposa Natalia Trancho Meana. Dio fe de la operación el notario Fernando Sánchez de Lamadrid.

La compra de la La Isla supone, concretó Moriyón, "un salto cualitativo importantísimo en nuestra estrategia de defensa y promoción del Botánico" al incorporar para su expansión "esa joya natural que, a su vez, contiene una pequeña joya arquitectónica que es su edificio catalogado". Sobre ese edificio, que tiene una protección integral en el Catálogo Urbanístico, se abre ahora un proceso de estudio para fijar las condiciones de su rehabilitación de cara a dar cobertura con él a las necesidades de espacio que tiene el Botánico.