Ferraz insiste en la "tolerancia cero" del PSOE con los casos de acoso tras una denuncia en Gijón

La dirección nacional del PSOE se ha remitido, a través de un portavoz, al comunicado conjunto difundido por la Federación Socialista Asturiana (FSA) y la Agrupación Municipal del PSOE de Gijón sobre el expediente de suspensión como militante al Secretario de ideas y programas del PSOE gijonés, Iván Álvarez Raja, tras la denuncia contra él ante el partido por supuesto acoso sexual presentada por una afiliada de Gijón, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA de Gijón en su edición digital. Un comunicado en el que se indica que "nos reafirmamos en el compromiso inequívoco con la tolerancia cero ante cualquier conducta impropia en nuestras organizaciones. Esta actitud es la que nos permite presentarnos ante la sociedad como una fuerza política seria, responsable y coherente en su proceder".

Desde la dirección estatal del partido prefirieron no hacer más comentarios. En el comunicado de la FSA y de la Agrupación Socialista de Gijón no se hace alusión ni a quién es el miembro de la Agrupación Socialista de Gijón que ha sido suspendido ni al motivo que ha llevado a la dirección estatal a adoptar esa medida cautelar.

Después de que en redes sociales una afiliada gijonesa apuntara, también si concretar nombres, a un supuesto caso de acoso por parte de un integrante de la ejecutiva del PSOE gijonés, la agrupación local realizó pesquisas, incluyendo una entrevista con la afiliada que en redes sociales había aludido a un supuesto caso de acoso por parte de un integrante de la ejecutiva local gijonesa.

El informe elaborado por el PSOE de Gijón se hizo llegar a Madrid, canalizándolo a través de la FSA, que lo remitió a Madrid el pasado 7 de enero. La Agrupación Municipal del PSOE de Gijón había informado a la FSA de los hechos susceptibles de responsabilidades el pasado mes de diciembre. Hasta ayer jueves, desde Madrid no se había adoptado ninguna medida.

Expediente

En el comunicado conjunto explican que el departamento de Atención al Militante y a la Ciudadanía de la Comisión Ejecutiva Federal notificó el jueves por la mañana a las secretarías de organización de la FSA y del PSOE de Gijón a apertura de un expediente de suspensión cautelar de uno de sus miembros.

El comunicado interno no alude a las razones que motivaron la apertura del expediente, pidiendo reserva y confidencialidad a las partes afectadas.

En el comunicado se añade que "tanto en este caso como en cualquier otro en el cual el comportamiento de alguno de sus afiliados pueda conllevar responsabilidades, la FSA y la Agrupación Municipal somos tan escrupulosas como exigentes con la aplicación rápida y estricta de los protocolos internos, con todas las consecuencias que puedan derivarse. Ese es el mismo proceder que hemos seguido en este asunto: puesta inmediata en conocimiento de los hechos y respeto absoluto a los procedimientos internos".

Iván Álvarez Raja había sido concejal en el Ayuntamiento de Gijón, donde en este mandato fue contratado como administrativo para tareas de apoyo al grupo municipal.