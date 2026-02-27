Futbolines, mesas de ping-pong, un rocódromo... la nueva zona de juegos del parque gijonés de Laviada ya está lista

La ampliación de la zona de juegos junto al parque gijonés de Laviada, lista. Los trabajos, impulsados por el área municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad —encabezada por el edil popular Rodrigo Pintueles—, ya han concluido en el marco de un proyecto que conllevó la instalación de dos futbolines y dos mesas de ping-pong, un rocódromo y una zona estancial, con jardineras elevadas. La propuesta había llegado de los vecinos del barrio a través de los presupuestos de distrito, pues reivindicaban juegos no solo para los más pequeños.

El plan implicó una inversión algo superior a los 76.000 euros con el objetivo de dotar a Laviada de un espacio de ocio para niños mayores y adolescentes. La intervención se concentró en una esquina entre el parque de las Madres de la Plaza de Mayo y la pista deportiva colindante con el colegio Laviada, que queda a escasos metros del parque. La pista se techará en el futuro, una actuación encuadrada en las obras de distrito de este año.

Hace poco más de un mes, Rodrigo Pintueles visitó la zona junto a algunos vecinos. También acudieron Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos; Cristina Villanueva, directora general de dicho área; y Alejandro Navazas, director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Por aquel entonces ya se había realizado parte de la obra civil, como el desvío de conducciones de saneamiento, la modificación del alumbrado o la solera de hormigón. Faltaba la colocación de los nuevos elementos, tarea ya completada.