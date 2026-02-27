Gijón presume en Atenas de su Festival Aéreo: "Cuenta con un gran prestigio y reconocimiento en el sector"
"Estamos convencidos de que la edición de este año será muy especial", reivindica el edil Jorge González-Palacios
La cita, que celebra en 2026 su 20.º aniversario, será del 24 al 26 de julio
El Ayuntamiento de Gijón ha reforzado el posicionamiento internacional del Festival Aéreo durante la convención anual del Consejo Europeo de Festivales Aéreos (EAC), celebrada estos días 26 y 27 de febrero en Atenas, en Grecia. "Hemos constatado que cuenta con gran prestigio y reconocimiento en el sector", celebró Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, quien acudió a la cumbre junto al director de la cita gijonesa, Pablo González.
El encuentro, que reúne a más de 300 personas, entre organizadores de certámenes, pilotos y patrullas civiles y militares, tiene como objetivo intercambiar buenas prácticas en materia de normativa, regulaciones y seguridad a través de sesiones de trabajo, ponencias y presentaciones. "Llevamos meses trabajando en la programación y estamos convencidos de que la edición de este año será muy especial", afirmó el edil en alusión al 20.º aniversario del evento, que se conmemorará este 2026.
Durante la convención, Jorge González-Palacios se reunió con Manolis Karachalios, presidente de la EAC, a quien el concejal trasladó el interés del Ayuntamiento de Gijón de acoger la convención en futuras ediciones. Asimismo, intercambió experiencias y buenas prácticas con los responsables de los mejores festivales europeos, como la "Atenas Flying Week"; el "Royal International Air Tattoo" de Reino Unido y el "International Sanicole Airshow" de Bélgica. También se vio con el director de Aviación Internacional de Red Bull, Carlos Ramos.
Ya hay fechas para el Festival Aéreo Internacional de este verano. Gijón acogerá la gran cita aeronáutica los días 24, 25 y 26 de julio. En esas jornadas, los cazas y helicópteros se dejarán sentir en la ciudad con sus entrenamientos y también con su exhibición en la playa de San Lorenzo. Un encuentro que promete, como siempre, ser multitudinario y reunir a miles de personas en la bahía de San Lorenzo para ver en primera persona las grandes cabriolas de estos aparatos.
