El gran premio de Feten: «Crear belleza, contar historias necesarias y construir pensamiento»

El gran mérito de Fetén, la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños y niñas y familias que desde hace 35 años se desarrolla en Gijón, es "la pasión, el riesgo, el compromiso y el trabajo" que demuestran cada año las compañías que llegan hasta Asturias para desplegarse por toda la ciudad. "Celebramos el impulso creador de todos los que han llenado de emoción, de pensamiento y belleza las calles y plazas de esta ciudad", reconocían los organizadores en la entrega de premios a los mejores espectáculos, que tuvo lugar en el último día de Feten.

Y si todo eso es lo que se celebra en una cita como la gijonesa, el gran premio de la edición 2026 que se le adjudicó a la compañía abulense Almealera por su obra "Yo nací en un surco de judías", no podría estar más en sintonía con ello. "Yo nací en un surco de judías" es la expresión del compromiso de la compañía Almealera y de su alma máter Laura Santos por poner en escena el mundo rural, su historia y su porvenir. Porque de eso va "Yo nací en un surco de judías". Una obra de teatro documento con la que la compañía, asentada en el pueblo de Navacepedilla de Corneja, pone sobre la mesa el dilema del futuro del mundo rural y de por qué cada vez menos gente quiere dedicarse a la agricultura y la ganadería.

Representación de "Soc" por la compañía de teatro MARTA SITJA en la clausura de FETEN 2026. / Ángel González

De hecho, Laura Santos -que no estuvo presente en la entrega de premios pero dejó sus palabras para que fueran leídas en el acto- no pudo dejar de dar las gracias a esa parte del galardón que le correponde compartir con "las ganaderas y agricultoras que están cuidando de nuestros territorios y dándonos de comer, que me abrieron sus casas, sus fincas, sus naves… y me regalaron sus historias para crear este espectáculo. Esas historias con las que nos emocionamos. Ojalá este premio sea un impulso para llevar sus palabras a muchos lugares más".

El paso de Laura Santos por Gijón es una historia de éxito ya que hace dos años, en el que era su estreno en Feten, se llevó el premio a mejor intérprete por su obra "Una rueda que da vueltas", sobre la historia de los molineros y molineras que tanto han trabajado en el mundo rural. Ya entonces su trabajo tuvo un gran eco y ahora, su propuesta a caballo entre la investigación, la interpretación y la divulgación, no ha podido resultar mejor parada. "Están dando saltos de alegría" decía Vera González, a quien le tocó recoger el premio de Laura Santos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Victoria asturiana

Ayer hubo muchos premios que repartir en Feten. Sobre todo, porque como remarcó la concejala de Cultura, Juventud y Museos del Ayuntamiento de Gijón Montserrat López Moro, "de nuevo se ha visto un altísimo nivel artístico, como nos tiene acostumbrados Feten" y de nuevo se demostró "la diversidad de formatos y la riqueza temática" en la que se mueve el sector. Entre muchas compañías catalanas y del Levante español ganadoras en las distintas categorías -demostrando dónde está la gran potencia de las artes escénicas y la creación- se coló la asturiana Luz de Gas, que se llevó el premio al compromiso social por su obra "Dibújame una palabra", un montaje en torno a los problemas de muchos niños y niñas del mundo para acceder a la educación.

El actor Álvaro Bacigalupe recogió el galardón de la compañía que lidera Mayra Fernández y no pudo dejar de insistir en la importancia de que desde los escenarios "sigamos luchando por lo social y por la libertad de los niños y niñas del mundo".

La fuerza del circo contemporáneo

Dos de los premios de la jornada tuvieron que acabar siendo compartidos, por el alto nivel que reconció el jurado en muchas de las categorías, y así ocurrió en el caso del mejor espectáculo de circo contemporáneo, que se llevaron las compañías catalana Eunoia Kolektiva y la murciana Uparte. Bárbara Vidal, intérprete de la compañía Eunoia, avisó precisamente de lo que está siendo una nueva realidad en el sector: "la aparición de compañías de gran formato que arriesgan y que han tirado para adelante con proyectos importantes. Pero necesitamos salas de exhibición para que esos proyectos no se queden solo en las salas de creación".

Quizá las expresiones más repetidas, ayer, en la gala final de Feten, fueron de aliento porque "resistimos" y "seguimos" aportando "belleza" y "levantando el telón con herramientas para la esperanza". "El poder transformador de las artes escénicas es potente", certificó la presentadora Elena Reales para acabar el acto.