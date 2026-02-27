Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
El varón fue localizado en un establecimiento de la céntrica calle Alfredo Truan
Los agentes descartan de inicio que se trate de un fallecimiento natural
Una nueva persona sin hogar fallecida en la calle y una investigación judicial abierta. Agentes de la Policía Nacional se desplazaran este viernes hasta la céntrica calle Alfredo Truan tras recibir el aviso de que un hombre yacía en un establecimiento que lleva años cerrado al público.
Las diligencias llevadas a cabo permitieron confirmar el deceso de esta persona después de comprobar que no tenía pulso. El forense y la Policía Científica buscan esclarecer los motivos del fallecimiento, que podrían ser compatibles con una muerte violenta. A las pesquisas se han sumado agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la comisaría de El Natahoyo.
El operativo en la calle Alfredo Truan es amplio. Se están recabando pruebas y vestigios. Clave será la autopsia que se practique a este individuo en el Instituto de Medicina Legal de Asturias. Por el momento descartan que se trate de una muerte natural.
El individuo fallecido, según vecinos de la zona, llevaba algunos meses viviendo allí y era habitual de los servicios de caridad de la ciudad. Su cadáver fue trasladado, tras la autorización judicial, poco después de las doce del mediodía.
