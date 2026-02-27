Investigan la muerte por sobredosis de una gijonesa de 19 años con problemas de salud mental, tras fugarse de un hospital en Canarias

Investigación judicial abierta en Canarias para esclarecer la muerte por sobredosis de una gijonesa de 19 años con problemas de salud mental que, unas horas antes de su muerte, se había escapado de un hospital de Arrecife, en Lanzarote. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ya tiene en sus manos este caso en el que hay dos investigados, por ahora, por un posible delito de homicidio por imprudencia. Si bien, la acusación particular, que se ejerce desde Gijón, está a la espera de los resultados de la autopsia para ver si es compatible trazar una acusación por homicidio doloso y agresión sexual.

También se ha interpuesto una denuncia al Servicio de Salud Canario ya que, supuestamente, el centro médico en el que había ingresado la chica no dio aviso a la Policía Nacional ni tampoco a la madre de que se había fugado. Fue la propia madre, según las fuentes consultadas, la que se enteró de que su hija faltaba del hospital cuando llamó al centro para interesarse por el estado de salud de su descendiente, que ya había tenido alguna tentativa de suicidio en el pasado.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2025. Según publicó en su momento "La Provincia", periódico que pertenece a Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, el cuerpo de la joven se encontró en un edificio en obras abandonado de la calle Tenderete, en Arrecife. Dicha zona es conocida en la capital isleña como un lugar de paso de toxicómanos. De hecho, fueron varios drogodependientes los que dieron aviso a la Policía Nacional cuando encontraron el cuerpo de la joven, ya sin señales de vida.

Efectivamente, en su día, personal sanitario y agentes de ese cuerpo se trasladaron al lugar de los hechos. Lo único que pudieron hacer fue certificar la muerte de la chica, que, en ese momento, tenía 19 años. Se detuvo a dos posibles implicados, dos hombres, a los que se les atribuye, por ahora, un posible delito de homicidio imprudente por el cóctel de drogas que, supuestamente, le dieron a la chica. Según las fuentes consultadas, se inyectó cocaína y metadona.

Los dos investigados quedaron en libertad provisional. El asunto no queda ahí. La joven gijonesa había ingresado ese mismo día en el hospital Doctor José Molina Orosa en un box de Urgencias, como paciente con problemas de salud mental. Según explican las fuentes consultadas, la víctima pidió permiso a una médica para salir a la calle a fumarse un cigarro, pero lo que hizo fue escapar del centro médico sin decir nada a nadie. Dejó allí su cartera, documentación y teléfono móvil.

El hospital, explican estas mismas fuentes, se limitó a tramitar un alta por fuga. No habría avisado ni a la madre de la después fallecida de su marcha ni dado aviso a la Policía Nacional. De hecho, fue la que tuvo que ir a denunciar la desaparición de su hija tras llamar al hospital y que le contaran que se había fugado. El cuerpo fue en su momento trasladado al Instituto de Medicina Legal. Se descartó una muerte violenta, pero se abrieron esas diligencias por homicidio imprudente. El caso ha tomado otra velocidad ahora ya que la familia está personada en el asunto. La acusación particular, que se ejerce en Gijón, está a la espera de tener los resultados de la autopsia para ver si pueden pedir penas por homicidio doloso. También valoran presentar cargos por posible agresión sexual. Se entiende que hubo un encuentro íntimo con los arrestados que, debido a las drogas, la joven, supuestamente no habría consentido. Lo del homicidio doloso viene porque los dos investigados son conocidos por su relación con las drogas. Y serían, por tanto, conscientes de que el cóctel que le dieron a la chica era letal. La joven no se había drogado nunca anteriormente. También está denunciado el Servicio de Salud de Canarias por lo que se entiende es una negligencia dolosa del hospital al no dar aviso de la fuga de la fallecida ni a su madre, ni a la Policía.