Jornada en la Escuela de Marina Civil de Gijón sobre economía azul: "Es un ecosistema innovador que integra sostenibilidad y competitividad"

"Estamos en una etapa en la que la economía azul se entiende como un ecosistema innovador que integra conocimiento, tecnología, sostenibilidad y competitividad", reivindicó este viernes la Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, en el transcurso de una jornada bajo el título "Oportunidades de financiación en la economía azul", celebrada en la Escuela Superior de Marina Civil y organizada por la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul y Gijón Impulsa.

Señaló Ángela Pumariega, también concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, que en la cita "no nos reunimos únicamente para conocer convocatorias, programas o líneas de ayuda, sino para reflexionar sobre cómo Gijón puede aprovechar de forma inteligente, coordinada y ambiciosa los instrumentos financieros que Europa y España ponen al servicio de la transformación económica, la sostenibilidad y la innovación en el entorno marítimo".

"Gijón ha estado históricamente vinculada al mar, que ha sido motor industrial, espacio de intercambio, fuente de empleo y elemento identitario", ahondó la popular. En ese sentido, el lazo de la ciudad con el mar tendrá un nuevo impulso gracias al proyecto liderado por el Ayuntamiento, que plantea un polo empresarial ligado a la economía azul en los antiguos astilleros de Naval, en El Natahoyo. Rubén González, director de la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul, sostuvo que la economía azul es "una realidad estratégica" y que, en ella, "la financiación nacional y europea son herramientas clave".

Rubén González y Ángela Pumariega, durante la apertura. / Ángel González

La jornada también incluyó ponencias de Marta Pascual, del Hub Nacional Español del Plan de Acción del Atlántico; de Isabel Camacho, jefa de área de Economía Azul de la subdirección general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales; Elena Barrios, consejera técnica de la subdirección general de Cooperación Territorial Europea; y de Juan Carlos García Carrasco, del Punto Nacional de Contacto Clúster 5 y delegado en el comité del Programa de Clúster 6 Horizonte Europa.

Asistentes al encuentro. / Ángel González

En el encuentro participaron empresas, personas emprendedoras, entidades, personal investigador y profesionales interesados en desarrollar proyectos en el marco de la economía azul y en conocer cómo acceder a financiación europea y nacional para dicho fin.