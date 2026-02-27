LABoral viaja a ARCOmadrid 2026: mantendrá un encuentro con instituciones internaciones y su directora participará en un coloquio sobre arte contemporáneo
"Con esta doble presencia, refuerza su trabajo en el ámbito de la producción, la investigación y el pensamiento en torno al arte y la cultura contemporánea en una de las citas fundamentales para el arte español", sostienen desde la institución
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, que dirige en Gijón Semíramis González, viajará a la feria internacional de arte ARCOmadrid 2026, donde participará en el programa profesional impulsado por Acción Cultural Española, junto a tres instituciones internacionales: Onassis Stegi (Atenas), la Bienal Elektra (Montréal) y HEK - House of Electronic Arts Basel (Münchenstein).
LABoral recorrerá la feria de arte del Ifema con los representantes de esas instituciones, prestando especial atención a los artistas españoles que trabajan sobre la intersección entre arte, ciencia y tecnología.
El centro de arte asturiano también estará presente en el programa público de ARCOmadrid, con la participación de su directora, Semíramis González, en el encuentro “Visiones contemporáneas”, organizado por Proyecto Extremadura (Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo), en el que se reflexionará sobre las relaciones entre cuerpo y tecnología en las prácticas artísticas contemporáneas. Además de Semíramis González, intervendrán como ponentes Marina Núñez y Daniel Canogar. El coloquio tendrá lugar en la Sala 45 del Pabellón 9 de IFEMA, el viernes 6 de marzo, a las 18 h.00 horas, y la entrada es libre, hasta completar aforo.
"Con esta doble presencia, LABoral refuerza su trabajo en el ámbito de la producción, la investigación y el pensamiento en torno al arte y la cultura contemporánea en una de las citas fundamentales para el arte español como es ARCOmadrid", afirman desde LABoral Centro de Arte.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón