La ordenanza animal de Gijón crea conflicto en el parque Isabel la Católica: los dueños de perros quieren que se queden los canes y los aficionados a los pájaros que se vayan

Que sobre la mesa municipal esté la posibilidad de prohibir el acceso de los perros al parque Isabel la Católica no ha sentado especialmente bien entre los propietarios de canes que acuden habitualmente al gran pulmón verde de Gijón. Los dueños reivindican la convivencia en un espacio en el que "cabemos todos", apuntan. Fue el colectivo ornitológico Carbayera del Tragamón el que propuso esta idea de "vetar" a las mascotas para preservar a las aves del lugar. "Así estarían mejor y se protegería esta fauna", sostienen desde la entidad.

No hay nada definitivo, pues la nueva ordenanza de bienestar animal está en fase de borrador. Hace un par de días arrancó el debate sobre la normativa en el Consejo Sectorial. "Me parece fatal, ¿dónde los paseamos entonces?", se preguntaba ayer Adeline Fernández en Isabel la Católica, donde había ido con "Cooper" a dar una vuelta. Para Fernández, la decisión de prohibir la entrada canina al parque –un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural– por proteger a las aves migratorias, y al resto de especies aviares, no sería pertinente. "En la naturaleza los animales conviven", subrayó la vecina de La Arena.

La concejalía encabezada por el edil popular Rodrigo Pintueles evaluará esta opción de restringir el acceso perruno. También se valorará que puedan seguir entrando, pero siempre con correa. Una vía, esta última, que ya ven con mejores ojos los propietarios de los canes. "Eso vale, aunque hay horas en los que no hacemos daño a nadie si los soltamos", sostuvo Adeline Fernández.

Amador Vázquez es el presidente del colectivo ornitológico Carbayera del Tragamón, entidad que planteó que los perros ya no puedan pisar Isabel la Católica. "Hay zonas de perros alrededor del parque; hay que tener en cuenta a la demás fauna", manifestó Amador Vázquez en referencia a estas aves que el colectivo insta a proteger. ¿Qué efectos causan los perros, entonces, en Isabel la Católica? Pues Vázquez indicó que las aves "notan" que los perros "son depredadores" y que esto genera un poder "intimidatorio" en las especies, si bien remarcó que no van todos en el mismo saco. "Depende de cada perro y de cada dueño cómo se comporten", ahondó Amador Vázquez, que ensalzó que el parque representa un enclave "emblemático para la fauna silvestre". "No estamos en contra de los perros, es una cuestión de convivencia", apostilló.

Estas razones no convencen a todos. Por ejemplo a José Antonio Junco, residente en la avenida de Castilla y para el que la posible prohibición del acceso perruno en el parque supondría "un atraso". Si fructifica la medida restrictiva, a los perros se les permitiría ingresar en el "Kilometrín" y también en la zona específica de canes de Torcuato Fernández-Miranda. "Si fuésemos todos donde el ‘Kilometrín’ habría masificación", comentó José Antonio Junco.

Braulio Sampedro, que ayer paseaba tranquilamente con "Max", fue conciso y tajante en su pensamiento. "Veo absurdo y ridículo que no pudieran entrar los perros", señaló Sampedro. "No creo que haya tanto perjuicio; sería una medida demasiado extrema", criticó el vecino. Para Santiago Tenorio no hay por qué tomar decisiones tan drásticas. "Las aves están en un lado, hay suficiente parque para todos", subrayó ayer Tenorio, acompañado de su pareja, Susi Miranda, y del perro "Oso". "Entiendo que algunos animales puedan molestar, pero cada perro y dueño es diferente", agregó mientras echaba un vistazo al estanque de Isabel la Católica. De hecho, en el parque hay un plan de obras que, entre otras cosas, plantea retirar los cercados eléctricos.