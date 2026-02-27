El presidente del PP de Gijón pide "que se esclarezca todo" tras la denuncia por un supuesto caso de acoso sexual contra un dirigente del PSOE de Gijón

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, abogó ayer porque "se esclarezca todo" ante la investigación interna del PSOE de un supuesto caso de acoso sexual denunciado por una afiliada socialista, que ha llevado a suspender de militancia al Secretario de Ideas y Programas del PSOE de Gijón, Iván Álvarez Raja, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital.

Ruiz optó por la prudencia y declinó hacer más valoraciones ante este supuesto caso de acoso en el PSOE de Gijón, ya que "todavía no tenemos un hecho, tenemos un presunto hecho y, por tanto, yo por discreción, por sensibilidad con la posible víctima y también por sensibilidad y por respeto a los procesos y a los procedimientos que se vayan a seguir, no tengo nada que valorar, más allá de que se esclarezca todo y, a partir de aquí, yo no puedo decir nada más, porque no tengo la información y sería precipitado por mi parte".

Andrés Ruiz se refirió a este caso momentos antes de la inauguración de la Convención Local del PP de Gijón que se desarrolla en el Palacio de Congresos de Gijón. El presidente del PP de Gijón también expresó su apoyo a los cambios en el Consejo Ejecutivo Regional del PP, dado que el presidente regional del partido, Álvaro Queipo, "tiene todo el apoyo del presidente del Partido Popular de Gijón para que haga con absoluta libertad los cambios que considere oportuno", señaló en respuesta a una pregunta sobre la salida del órgano regional de José Manuel del Pino, su contrincante en las primarias del PP de Gijón.

Convención Local

En cuanto a la conferencia política, Ruiz indicó que con la misma se busca elaborar un programa "con vistas a los próximos diez años".

Entre otras cuestiones aludió a "nuestra apuesta decidida por la laboral, que ya ha empezado con el proyecto de remodelación de las piscinas, también una apuesta decidida por una fiscalidad municipal que sea sumamente eficiente, manteniendo el IBI entre los más reducidos de las grandes ciudades de España y estudiando la eliminación de la plusvalía en la ciudad, y, por supuesto, también todo lo que es la transformación urbana".

Andrés Ruiz junto a la portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega. / Marcos León

Respecto a esto último, el presidente del PP de Gijón resaltó la apuesta del partido por "los accesos al Puerto de Gijón por vía soterrada", en alusión al vial de Jove descartado por el Ministerio de Transportes. También defendió con clave "la culminación del plan de vías, que no solo se quede en una fase cero, sino que se complete y transforme de verdad la ciudad como el gran proyecto, porque el plan de vías es el gran proyecto de transformación urbana y de transformación de la movilidad de la historia reciente de nuestra ciudad, no hay que olvidarlo, no nos podemos quedar en el derribo de un viaducto".

Otras de las propuestas que se plantean en el borrador de la ponencia política de esta convención también son "nuestra propuesta para el muro de San Lorenzo con plataforma única y soterramiento del Martillo de Capua, o la unión de la zona del Llano con la zona de Ceares, a través de un túnel por debajo de Los Pericones, que facilitaría la movilidad no solo entre esas dos zonas, sino la extensión a Viesques y, por supuesto, a la milla del Conocimiento, donde está nuestro hospital de Cabueñes".

Pumariega

Por su parte, la Vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, resaltó que de esta convención local del PP, que mañana sábado clausura Álvaro Queipo, no sólo saldrá "nuestro programa electoral en las elecciones de mayo de 2027, sino que será también una base más ambiciosa, estamos hablando de un horizonte temporal de unos diez años". Algo que demuestra, en su opinión, que el PP de Gijón "tiene ideas, proyecto y visión de futuro".

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, señaló en su intervención al inicio de la Convención que "Asturias necesita ambición. No podemos conformarnos con llegar siempre tarde. Y en ese camino, Gijón debe ser el nodo logístico, industrial y portuario de referencia del norte de España. Gijón tiene que volver a liderar", reivindicando que quien está preparado para defender los intereses de Asturias es Álvaro Queipo, no Adrián Barbón.