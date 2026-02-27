El sinhogarismo crece en Gijón: más casos en la calle y más familias con niños que piden ayuda

La muerte unas horas antes de una persona sin hogar –cuyo cadáver fue hallado en la entrada de un local de la calle Alfredo Truan donde solía pernoctar–fue el inesperado prólogo a la reunión que, precisamente con el sinhogarismo como tema de fondo, celebraron en el salón de recepciones del Ayuntamiento los miembros de la comisión estratégica de la Red de Inclusión Activa (Redia) de Gijón, que agrupa a 23 entidades bajo la coordinación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, presidida por el edil popular Guzmán Pendás.

La reunión incluyó en esta ocasión de manera excepcional la participación de la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

El encuentro sirvió para poner de relieve la evidencia de que "el sinhogarismo crece, hay un incremento de casos", explicó Pendás. Y de que la lucha contra ese fenómeno es una responsabilidad compartida. El crecimiento del fenómeno se deja ver en cifras concretas como las que se presentaron en la reunión en cuanto a nuevas notificaciones de personas en situación de calle para su derivación a algún dispositivo de apoyo pero también en la realidad diaria de entidades como el Albergue Covadonga, al que cada vez llegan más familias con menores a su cargo.

"A las que gracias a los convenios de colaboración les buscamos una solución desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales", explicaba Pendás tras la reunión dejando claro que ante el problema de las personas sin hogar "no podemos mirar para otro lado".

En ese sentido, y a través de un grupo de trabajo interno de la Redia, se sigue diseñando la operativa para reubicar a quienes ocupan las espacios de alojamiento del Albergue Covadonga mientras duren las obras de la reforma integral de su edificio, que según la última planificación comenzarán en el mes de septiembre.

La idea inicial de que fueran al Hogar de San José, en El Natahoyo, fue paralizada por la propia Alcaldesa tras la movilización de una parte de los vecinos, que incluso hicieron un escrache a la regidora en el acto de inauguración de la remodelada capilla de San Esteban del Mar.

La reunión de la comisión estratégica sirvió para evaluar las actividades realizadas en 2025 y planificar la estrategia de trabajo a seguir en el 2026 que acaba de empezar. La intención es profundizar en el crecimiento de la red a partir de la incorporación de nuevas entidades pero y "lo más importante", especificó Pendás, "crecer en los recursos que tengan a disposición las entidades que la forman. Habrá más herramientas y, además, herramientas compartidas entre las diferentes entidades y administraciones y se avanzará en la digitalización de los procesos". Otro de las líneas estratégicas será la visibilización de la labor que hace la Redia en la lucha contra el sinhogarismo.

"En este asunto es fundamental la colaboración entre las administraciones públicas, las entidades del Tercer Sector y el conjunto del tejido comunitario. Eso puede marcar la diferencia real en la vida de las personas. La fortaleza de esta red de inclusión activa está precisamente en esa suma de esfuerzos y en una confianza mutua que nos permite avanzar juntos hacia un objetivo compartido: que en Gijón nadie se quede atrás", sentenció el edil de Servicios Sociales.

Pendás defendió que "el sinhogarismo no se combate sólo con recursos materiales. Se combate con coordinación, con sensibilidad y con la responsabilidad compartida. Y en eso, de verdad, Gijón puede sentirse muy orgullosa".