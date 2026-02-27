El Solarón suma un bosque urbano con 70 ejemplares de especies autóctonas

Ese gran pulmón verde en el corazón de Gijón que algunos reivindican para el Solarón dará un paso importante el próximo 15 de marzo de la mano de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Desde el área que lidera el concejal popular Rodrigo Pintueles se ha convocado para esa fecha un acto de educación ambiental con familias para la plantación de entre 60 y 70 ejemplares de especies autóctonas con el objetivo de transformar en un bosque urbano una parcela de 5.760 metros cuadrados del suelo liberado desde hace años de las vías del ferrocarril.

El movimiento llega con el debate aún abierto sobre el porcentaje de uso residencial y de espacio verde que se dará a todo el área del plan de vías, entre la plaza del Humedal y la futura estación intermodal de Moreda.

Y en ese contexto Pintueles reivindica de esa actuación que "no se trata de una plantación simbólica, sino de la creación planificada de una pequeña zona de bosque urbano llamada a desarrollarse a largo plazo. Para el edil popular "este espacio nace con vocación de permanencia, bien diseñado desde el inicio y pensado para crecer y consolidarse como una parte del pulmón verde al que está llamada a convertirse este espacio de la ciudad”.

Respetando el camino central y el huerto vecinal

La actividad, como otras realizadas años anteriores aunque normalmente en la zona rural, será coordinada desde el servicio municipal de Parques y Jardines. Tendrá lugar de 12 a 14 horas y 14 operarios acompañarán a las familias participantes para orientarlas en el proceso de plantación y asegurar que los ejemplares se ubiquen correctamente, de tal manera que se respeten las distancias y criterios técnicos que garanticen un buen desarrollo futuro.

La nueva vegetación se plantará de manera que se respete el camino central que pasa por la parcela para no afectar a los viales que vertebran las comunicaciones de los Jardines del Tren de la Libertad (nombre oficial de lo que popularmente se conoce como Solarón). También se respetará el huerto vecinal situado en uno de los extremos y que nació como una de las acciones de reivindicación vecinal de la conversión del espacio en un gran parque urbano libre de los bloques de viviendas que el plan de vías planteaba en un principio para esa zona. Usos residenciales que se mantienen en los últimos diseños aunque en una cuantía menor de ocupación del espacio para garantizar una mayor presencia de zona verde.

Recreación del bosque urbano del Solarón. / Lne

La propuesta de plantación de marzo se centra en especies autóctonas, entre ellas hayas, carbayos, tilos, arces, fresnos, abedules y olmos resistentes a la grafiosis. También se incorporarán especies como manzano silvestre y cerezo silvestre, así como arbustos como espino albar, aladierno, bonetero y cornejo "con el fin de generar una estructura vegetal diversa y resiliente.

Juegos y música tradicional

"Este tipo de iniciativas combinan intervención ambiental y sensibilización ciudadana, porque permiten a las familias participar activamente en la mejora de nuestro patrimonio verde”, defiende el concejal de Medio Ambiente. Pero, además, Pintueles, destaca que los bosques urbanos “contribuyen a incrementar las zonas de sombra, reducir el efecto isla de calor, mejorar la infiltración del agua de lluvia, aumentar la biodiversidad y favorecer la calidad del aire”.

Además de la plantación, durante la mañana se desarrollarán actividades complementarias con animación de música tradicional y juegos populares, con el objetivo de convertir la jornada en un encuentro familiar y participativo en torno al cuidado del medio ambiente. Esta actividad se enmarca en las estrategias municipales de renaturalización urbana y adaptación al cambio climático, que incluyen campañas anuales de plantación protagonizadas por los más pequeños acompañados de sus familias.