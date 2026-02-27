Tres intrusos (uno gijonés) y un proyecto "improbable y artesano" de animación, aspiran a llevarse un "Goya"

El mundo del cine español ha aupado en las nominaciones a los "Goya" a tres intrusos y a un proyecto de animación que no puede estar más lejos de los cánones exitosos de las grandes factorías. Un cocinero, el gerundés Jordi Jiménez; un profesor de español, el valenciano Arturo Lacal; y el periodista asturiano Alex Salu (Gijón, 1987) son la tríada que está detrás de "Gilbert", uno de los grandes cortometrajes seleccionados por la Academia del Cine en el apartado de animación.

"Gilbert" es una preciosa y entrañable historia de soledad y amistad, pura artesanía sin palabras pero con música, que se despliega en 12 minutos y que se ha paseado con éxito por más de 60 festivales internacionales. Se estrenó en el Festival de Shangai y ya tiene algún premio.

Uno de los fotogramas de "Gilbert". / .

"'Nos está dando grandes alegrías. Aunque no podría haber tenido un inicio más improbable", dice Alex Salu, un asturiano que hace ocho años dejó su casa en Nuevo Gijón -aunque nació y se crió en Pumarín- para buscarse un futuro profesional en Cataluña. A Jordi y a Arturo los conoció en un taller para desempleados que ofrecía formación en stop-motion, una técnica de animación muy artesanal basada en ir fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma. Enseguida les enganchó la técnica y se reconocieron hablabando el mismo lenguaje.

Así que el taller acabó, pero siguió su amistad y empezó un ambicioso proyecto "para hacer un corto de verdad". Les llevó tres años sacarlo adelante, "aunque con algunos parones porque nos pilló el confinamiento, encontramos nuevos trabajos, se mezclaron temas familiares...", recuerda Salu, que en la actualidad trabaja en un estudio de videojuegos. Lo dicho: "Ha sido todo una historia un poco improbable, porque ninguno de los tres viene del mundo del cine. Para los tres este es nuestro primer corto y nuestro primer paso en este sector cinematográfico".

Unos "outsider" que "no vivimos de esto"

Asegura el gijonés que, como si los astros se hubieran alineado, "algunos de los profesores que nos dieron clase en el taller ocupacional están también nominados a los 'Goya' por 'Olivia y el territorio invisible'. Está siendo todo muy emocionante y muy sorprendente". Reconoce Alex Salu que gran parte del mérito en el recorrido que está teniendo el corto fue su alianza con Mónica Gallego y la agencia malagueña Freak. "De los cuatro, Mónica es la persona que se dedica al cine. Nosotros somos outsiders, tenemos nuestro trabajos a parte, no vivimos de esto. Ella nos ayudó mucho y nos empujó".

Pero el mérito es del corto. "Es una historia que conecta con la gente. Es muy sencilla pero con muchas capas y tiene el lenguaje de la música, que es universal. No tiene diálogos, pero la gente conecta igual con ella. Da lo mismo el país donde se proyecte, el continente, la edad del público...", reflexiona el gijonés. Y eso que tiene un estilo "que se aleja de las factorías Disney o Pixar, y eso se valora como original. El stop-motion tiene un punto artesanal que es muy palpable cuando lo ves. Notas hasta las texturas de los materiales, ves que es algo físico, real, y eso también le da frescura en un mundo donde cada vez todo es más digital, más inmediato y donde la IA domina".

Los tres directores de "Gilbert", con Álex Salu, primero por la izquierda. / .

Esa es otra reivindicación de este corto. Frente al despliegue de grandes proyectos, su trabajo tiene soporte de cartón y todo está lleno de encantadoras imperfecciones. "El stop-motion es una técnica muy especial porque es como muy real, muy palpable. Puedes ver los materiales, casi puedes sentirlos, ves las texturas, el polvo, las imperfecciones y es muy bonito ver cómo todo eso no se oculta, ni mucho menos. Pero una vez que estás viéndolo en la pantalla te olvidas que estás viendo unos personajes y un mundo de cartón, de papel, de clips,… y de otros materiales igual de básicos. Y eso es muy interesante. Es una técnica que requiere mucha paciencia, mucha perseverancia y hoy en día que todo es tan inmediato, que buscamos hacerlo todo con IA, siempre decimos que estamos tratando de reivindicar el disfrutar del trayecto más que del final, y del placer de hacer las cosas con calma".

Alex Salu, con sus compañeros y la productora Mónica Gallego / Enrique Cidoncha

Alex Salu estará en la gala de los "Goya" "con muchos nervios y sintiendo mucha emoción". Afirma que "solo estar ahí ya es un reconocimiento grande". Y nada le va a quitar ya esa sensación de "incredulidad, sorpresa y felicidad" que sintió con la nominación. "Nunca imaginé que íbamos a llegar tan lejos. El impulso que nos dio la agencia Freak ha sido súper importante y la trayectoria del corto en festivales ya había sido increíble". Esto es la guinda.

Si el gijonés tuviera que quedarse con algún momento especial de tantos como le ha dado "Gilbert", se queda con "las oportunidades que hemos tenido de asistir a proyecciones en muchos lugares del mundo y ver la respuesta de los niños. Ver cómo conectan con esto que hemos hecho es algo que nos llena muchísimo y es muy satisfactorio".

Más asturianos en los "Goya"

El sábado, en la gala de los "Goya", no solo Salu estará en vilo por si toca subir al escenario. El cantante y compositor mierense Víctor Manuel está nominado a mejor canción por "Y mientras tanto, canto", que suena en la película "La cena". Y la ovetense Bruna Hernando es productora en la que está nominada como mejor película documental, "Flores para Antonio", de Alba Flores, Elena Molina e Isaki Lacuesta.

En otra liga juega Gonzalo Suárez, aclamado director ovetense que este año recibe el "Goya de honor".