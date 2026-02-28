Habla Iván Raja tras su suspensión como militante del PSOE de Gijón por un caso de acoso: "Es necesario revisar muchos de los protocolos para proteger a las víctimas"

"Entiendo el contexto en el que la organización toma estas decisiones pero no puedo compartirlo. No lo hacía ya antes y creo que es necesario revisar y adaptar muchos de los protocolos para proteger a las víctimas. A todas. Independientemente de su género. Sin menoscabo de reconocer que existe un problema social de primera magnitud de violencia contra las mujeres y que es necesario actuar y atajar con urgencia, pero no así, privándonos de los derechos más esenciales". El exconcejal gijonés Iván Álvarez Raja se pronuncia así tras haber sido suspendido cautelarmente como militante por la dirección federal del PSOE y también despedido de su trabajo como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón.

Álvarez Raja, que hasta su suspensión cautelar era el Secretario de Ideas y Programas de la ejecutiva local del PSOE de Gijón, fue apartado tras la denuncia contra él por supuesto acoso, según la notificación que le remitió el órgano contra el Acoso de la dirección federal del partido. En redes sociales, una afiliada del PSOE había hecho referencia a acoso por un miembro de la dirección local del partido en el contexto de unas declaraciones de su secretario general sobre el caso de acoso sexual de José Francisco Salazar cuando este último era integrante de la ejecutiva federal del PSOE.

Álvarez Raja, economista de 51 años de edad, que ya se ha puesto en manos de un abogado, señala a través de su comunicado que "considero vulnerados completamente mis derechos al honor y a la presunción de inocencia y además atado de pies y manos para defenderme porque, a pesar de que mi nombre está siendo arrastrado, a día de hoy no tengo ni el derecho a saber ni quien me denuncia ni por qué. Comprenderán que así es imposible defenderse ni tan siquiera explicar a mi hija lo que está pasando".

Presunción de inocencia

En el comunicado se define como "un socialista convencido" y comprometido con los valores del PSOE, donde milita hace más de tres décadas, entre ellos "la igualdad y el respeto". Dicho eso, también exige respeto "para quienes somos denunciados, porque la presunción de inocencia ha de prevalecer en todas las circunstancias y, lo mínimo es poder defenderme en igualdad de condiciones, en tiempo y forma".

El exconcejal gijonés también considera que está sufriendo "La llamada pena de telediario'", sobre la cual dice que "se ha aplicado en este caso, una vez más con escarnio" por recordar la denuncia penal de la que fue absuelto dos veces y de la que "fui víctima" en lo que califica como "un complejo proceso de divorcio" de su exmujer.

Respecto a su despido del empleo de administrativo en el grupo municipal del PSOE, señala que "además de esta indefensión, de este mal trago que no deseo a nadie, pierdo también mi trabajo. Soy licenciado en economía por la universidad de Oviedo, y desarrollaba mi labor como personal laboral en el grupo municipal tras acceder por concurso público".

Iván Álvarez Raja explica que si se pronuncia públicamente sobre lo que está aconteciendo es por la difusión a través de los medios de comunicación de su suspensión cautelar de militancia "vinculándolo con un 'presunto caso de acoso sexual'". El dirigente socialista gijonés suspendido cautelarmente de militancia se muestra confiado en que "el tiempo, una vez más demostrará la verdad y la inocencia. Solo espero que no sea demasiado tarde".