Asturias busca en Gijón a sus próximos reyes de la belleza: así fue el casting de "Miss" y "Míster"
La región pone en marcha el proceso para seleccionar a sus representantes en los certámenes nacionales e internacionales
S. G.
En busca de los próximos reyes de la belleza. Asturias ya ha iniciado el proceso para encontrar a su Miss y Míster Universo y Gijón acogió este sábado un casting para estrechar el cerco entre los candidatos. Una clínica estética fue el lugar elegido para que los aspirantes mostrasen sus cualidades con el objetivo de representar a la región en los certámenes nacionales e internacionales.
En este tipo de concursos, al margen de los atributos físicos, también se tienen en cuenta la oratoria, la capacidad para modelar y o para destacar en redes sociales, entre otros aspectos.
Los requisitos para apuntarse al casting eran ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y residir en Asturias. "El inglés no es obligatorio pero sí muy importante", señalaban desde la organización. Formaron parte del jurado Lili Lifer, directora de "Nuestra Belleza Asturias"; Alba Lastres, directora artística; Tania Reinares, cantante; y Guillermo Julio Santos, director de fotografía.
