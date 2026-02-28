El detenido por la muerte de un mendigo en pleno centro de Gijón guarda silencio y pasará mañana a disposición judicial

La investigación para esclarecer la muerte de L. A. A. P., el gijonés de 59 años que dormía en un soportal de un bar cerrado desde hace años en la plaza Nicanor Piñole y que apareció sin vida con una herida en el cuellosigue su curso. El hombre que dormía desde hacía tiempo a su lado, detenido pocas horas después por la Policía Nacional, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, pasará mañana a disposición judicial después de guardar silencio en comisaría.

Las pesquisas continúan en marcha y se está a la espera de los resultados de la autopsia, si bien, durante la revisión "in situ" del cuerpo, se podía apreciar que presentaba una herida en el cuello, de unos cinco centímetros, compatible con la utilización de un objeto punzante que podría ser una navaja. Las diligencias de la Policía Nacional -hasta la zona, ayer, se desplazaron agentes de la Policía Científica y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) siguen desarrollándose a la espera de que el investigado, asistido por dirección letrada, sea puesto a disposición judicial.

El hallazgo del cuerpo se produjo por la mañana. Una patrulla de agentes se desplazó hasta la plaza Nicanor Piñole en torno a las ocho y media, comprobando que yacía una persona sin vida. Se alertó a los servicios sanitarios, que corroboraron esa impresión, aunque, según las fuentes consultadas, en un primer momento se pensó en una muerte natural. A pesar de ese primer diagnóstico, la llegada del forense permitió avanzar. Al manipular el cadáver, que estaba en una posición llamativa, tapado por completo con una manta y rodeado de cartones y otras pertenencias, brotó la sangre. Todo se puso en marcha.

Las pesquisas en el lugar de los hechos fueron extensas. Se prolongaron desde casi las ocho de la mañana, cuando se encontró el cuerpo, hasta casi pasada la una y media de la tarde. Un nutrido grupo de agentes de la Policía Científica estuvo toda la mañana buscando cualquier tipo de rastro en la entrada del pub. Repasaron con un plumero una de las cristaleras, llena de pintadas, y pasaron la luz de una linterna por la zona para encontrar más indicios. En el suelo del soportal, dejaron colocados varios triángulos de papel señalando posibles evidencias. Las labores las hicieron, eso sí, tras una gran lona de color azul que parapetó el acceso al pub.

La identificación del fallecido fue sencilla, toda vez que contaba con antecedentes. Faltaba encontrar al responsable del crimen. La investigación se centró en localizar a la otra persona sin hogar que habitualmente pernoctaba en la misma zona, y que se había ido del lugar cuando se montó todo el operativo policial. En la Cocina Económica comenzaron las pesquisas para localizarle, pues ambos eran usuarios habituales.

Detención del principal sospechoso

Varios de esos asiduos de la Cocina Económica pudieron ver ayer a los agentes revisando la cola en el centro de la calle Mieres a la hora del desayuno. Fue allí donde se identificó al compañero del fallecido. En un principio, este hombre, de iniciales A. M. R., natural de La Coruña y de 48 años, explicó que él simplemente se levantó para ir a desayunar y que nada sabía del asunto. Pero tenía manchas de sangre en su ropa y varios vecinos habían dicho previamente que, cuando supo que la Policía iba hacía la plaza, decidió marcharse. Se le detuvo y trasladó a la comisaría de El Natahoyo ante las sospechas de que podría ser el responsable de lo ocurrido.

La autoría parece estar clara para los investigadores, pero todavía quedan diligencias que practicar antes de que pase a disposición judicial, que determinará su futuro más inmediato en la incipiente instrucción del caso. La toma de declaraciones de testigos, las posibles cámaras de la zona y el análisis de las pruebas y vestigos localizados en el local que hace esquina en la calle Alfredo Trun y la plaza Nicanor Piñole será claves también para esclarecer la muerte del mendigo gijonés. También localizar el objetivo que motivó el crimen.