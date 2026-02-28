Diplomas para educar en empatía: el colegio Clarín de Gijón activa su red de tutores TEI

El Colegio Público Clarín celebró ayer el acto de entrega de diplomas al alumnado de tercer y quinto curso que, desde esta semana, participarán en el programa TEI (Tutoría Entre Iguales), una iniciativa orientada a prevenir el acoso escolar y reforzar la convivencia en el centro. El acto contó con la presencia de la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, la forista Montserrat López Moro, y del inspector de Educación recientemente jubilado Roberto García, además del equipo directivo y profesorado.

El director del centro, Pablo Casanova, explicó que el programa no se limita a la prevención del acoso, sino que “pretende trabajar la convivencia positiva en el centro y dotar al alumnado de herramientas para gestionar conflictos y relacionarse de manera constructiva”. Durante los últimos días, los estudiantes recibieron una formación específica coordinada por la responsable de bienestar del colegio. A partir de ahora, cada alumno o alumna de tercero contará con un referente en quinto que le acompañará, escuchará y ayudará ante cualquier dificultad emocional o de convivencia que pueda surgir en el día a día escolar.

Casanova destacó el compromiso mostrado por los participantes durante la preparación del programa y subrayó el sentimiento de responsabilidad que han asumido los mayores. “Se nota esa sensación de que se les ha encomendado una labor útil para otros compañeros”, señaló durante la presentación del acto.

“Lo más importante es ser buena persona”

Montserrat López Moro, que fue profesora en el centro antes de asumir responsabilidades municipales, expresó su satisfacción por regresar al colegio y por el significado del acto. Recordó a los estudiantes que, más allá de los contenidos académicos, “lo más importante en la vida es ser buena persona”. La edil animó a los nuevos tutores a asumir con orgullo ese compromiso y a mantener el respeto y la empatía como base de su labor.

Por su parte, Roberto García puso el acento en la importancia de no permanecer indiferentes ante los problemas de los demás. Recordó que el colegio es “como una segunda familia” y que la convivencia es uno de los valores más valiosos que se aprenden en la escuela. “Es fundamental colaborar para que todos estemos en un espacio de respeto y detectar si alguien no se siente a gusto”, trasladó al alumnado.

El acto se desarrolló en el salón de actos del centro, donde las parejas formadas por estudiantes de tercero y quinto compartieron escenario para recibir los diplomas personalizados que acreditan oficialmente a los nuevos tutores. Con esta ceremonia simbólica, el Colegio Público Clarín da inicio a una nueva etapa del programa TEI, reforzando su apuesta por una convivencia basada en el acompañamiento, la responsabilidad compartida y el respeto mutuo.