Gijón no olvida a Magnus Blikstad en el centenario de su muerte: "Hoy cumplimos con parte de la historia de la ciudad"

Cuando a Gijón llegó la noticia del fallecimiento en su Noruega natal de Magnus Blisktad un 28 de febrero de 1926, los socios del Ateneo Obrero a quien tanto había ayudado no tardaron en rendirle homenaje llevando flores ante el mayor recuerdo de su paso por Gijón: la tumba de su hijo Haakon Napoleon fallecido con solo cuatro años de meningitis. Junto a esa tumba del cementerio civil del Sucu volvían a encontrarse este sábado los ateneístas para conmemorar con flores el centenario del fallecimiento de quien fue buen empresario, mejor filántropo y vecino de Gijón durante una década.

El homenaje a Magnus Blikstad en Gijón por el centenario de su muerte, en imágenes / Juan Plaza

Un acto de memoria a Magnus Blikstad pero también "un acto de reparación y de conocimiento", explicó el historiador Héctor Blanco. De reparación hacia aquel "rapacín" de la calle Marqués de San Esteban fallecido en 1898 del que ahora una placa recuerda su nombre, que había desaparecido hace décadas de su tumba por efectos del vandalismo. Y de conocimiento de los autores de esa sepultura –el escultor Arturo Sordo y los marmolistas Montousse Hermanos– a los que una investigación compartida por Blanco y el cronista oficial de la villa, Luis Miguel Piñera, ambos colaboradores de LA NUEVA ESPAÑA, han conseguido sacar del anonimato.

"Hoy cumplimos con parte de la historia de Gijón y con Magnus Blikstad. Él cuidó y veló del Ateneo Obrero y ahora el Ateneo Obrero vela y cuida de su memoria", concretó Blanco en su intervención en el acto. A su lado, Luis Pascual, presidente de la entidad, quien recordó el "constante apoyo, sobre todo económico" que aquel recién creado Ateneo Obrero recibió del joven que había llegado a la ciudad para gestionar la Compañía de Maderas y aquí hizo crecer una familia junto a su esposa Anne Olava Kulø.

Gracias al dinero de Blikstad el Ateneo puedo comprar la finca en las Casas de Beronda, frente a la playa de San Lorenzo, donde construir la que sería su gran sede hasta que les fue expropiada por el primer gobierno municipal franquista. Una maqueta de esa sede, anunció Pascual, les ha sido donada por el profesor jubilado Manuel Santiago y será presentada oficialmente en los próximos días.

Al lado de Truan y Acuña

La reivindicación de la figura de Blikstad y la instalación de la placa en la tumba de su hijo han contado con el apoyo del Ayuntamiento. En su representación estuvo la concejala forista Montserrat López Moro, que tiene las responsabilidades de memoria democrática dentro de su concejalía de Cultura. "Aquí se demuestra que la memoria de la ciudad se construye desde la sociedad civil y el compromiso. Al hablar de memoria hay que hablar desde el respeto y el diálogo; la memoria no es patrimonio de una ideología", defendió.

El acto a pie de sepultura incluyó una informal conferencia de Luis Miguel Piñera sobre el origen de esa parte civil del cementerio gijonés que cumplió hace unos días el 150º. aniversario de su inauguración –otra conmemoración a sumar al acto–y de los ilustres gijoneses cuyas tumbas rodean la del pequeño Haakon Napoleon. No muy lejos está la de quien fue el primer enterrado en la zona, el empresario Luis Truan Lugeon , y aun más cerca la de la escritora Rosario de Acuña, que dejó escrito que no hubiera ningún elemento que identificase su tumba. "Lo que le valió para que no fuese vandalizada, como ocurrió con otras muchas que estaban aquí", recordó Piñera.