"Gilbert", el "Goya" asturiano que se gestó en un curso para desempleados y que reivindica "el trabajo artesanal y la escuela pública"

La artesanal, sencilla y preciosa historia de "Gilbert", cortometraje dirigido a seis manos por el gijonés Alex Salu (1987), el gerundense Jordi Jiménez y el valenciano Arturo Lacal, se llevó el "Goya" al mejor corto de animación en la edición 2026 celebrada ayer en Barcelona. Y sirvió a sus creadores para reivindicar, ante lo más granado del cine español, el valor del trabajo hecho con delicadeza y sin los atajos de la inteligencia artificial.

"Gilbert", tal como contó en el escenario Jordi Jiménez en nombre de los tres autores, está hecho en la técnica de "stop motion", lo que significa que se ha hecho "con lentitud, paciencia, reflexión, amor y artesanía. Y nada de esto se puede hacer con inteligencia artificial", reseñó.

Jiménez también alzó la voz en favor de la educación pública porque, como recordó, el trío de directores lo componen unos recién llegados al mundo del cine. Unos "outsiders", como contaba hace solo unos días a LA NUEVA ESPAÑA Alex Salu, ya que ninguno vive del sector. "Aquí estamos un desarrollador de videojugos -en referencia a Salu, con titulación de periodismo-; un profesor -Arturo Lacal, que enseña español-, y un cocinero -refiriéndose a sí mismo- que nos conocimos en un curso para desempleados. Así que 'visca' la educación pública, gratuita y de calidad", encadenó Jiménez sobre el escenario del Edificio Fórum de la ciudad catalana.

El "Goya" que tiene autoría asturiana -aunque Alex Salu está afincado desde hace ocho años en Barcelona- se lo dedicaron los directores del corto "a nuestras familias, a los amigos, también a los que nos han dejado en este viaje y a los técnicos" que ayudaron a componer "Gilbert". Y, por supuesto, "a la Agencia Freak y a Mónica Gallego, que sin vosotros no hubiera llegado hasta aquí".

Gallego, que les acompañaba en el escenario, es la responsable en buena parte del impulso que ha tenido el corto y su gran distribución internacional. Como cuenta Alex Salu, Gallego es "la única que realmente sabe de cine en este equipo", la que le vio gran potencial al cortometraje, animó a sus creadores a llevarlo adelante con ambición. Y la responsable de una distribución que hizo viajar a "Gilbert" por muchos festivales intenacionales. En concreto más de 60 certámenes, incluyendo el estreno en Shangay y algún premio en Estados Unidos.

Por la izquierda, Jordi Jiménez, Mónica Gallego, Arturo Lacal y el gijonés Alex Salu, sujetando su "Goya". / EFE

"Gilbert" es un relato animado sobre la amistad y el egoísmo, condensado en menos de 13 minutos, sin palabras pero con música, que durante 3 años de trabajo desplegados en más de 17.000 fotogramas, han realizado tres amigos que se conocieron en un curso de animación en técnica stop-motion para parados.

"Nos está dando grandes alegrías. Aunque no podría haber tenido un inicio más improbable", contó a LA NUEVA ESPAÑA Alex Salu, un asturiano que dejó su casa en Nuevo Gijón -aunque nació y se crio en Pumarín- para buscarse un futuro profesional en Cataluña. Ahora trabaja en un estudio de videojuegos. A Jordi y a Arturo los conoció en el taller al que se apuntó porque "ofrecían una formación que me pareció muy curiosa y que es bastante raro que se ofrezca en un contexto así".

El stop-motion es una técnica de animación muy artesanal basada en ir fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma. A los tres les enganchó la técnica y se reconocieron hablando el mismo lenguaje. Así que el taller acabó pero siguió su amistad y empezó un ambicioso proyecto "para hacer un corto de verdad".

Alex Salu, primero por la izquierda, en el escenario de la gala de los "Goya", con Jordi Jiménez (leyendo su discurso), Mónica Gallego y Arturo Lacal. / David Zorrakino/EP

Inviertieron durante años el tiempo que les dejaban libres sus propios trabajos, sus familias, la panemia... Con razón Salu explicaba que, en su opinión, el de "Gilbert" es el éxito de una aventura que nació casi con todas las de perder. "Es la historia de algo un poco improbable, porque ninguno de los tres viene del mundo del cine. Para todos este es nuestro primer corto y nuestro primer paso por el sector cinematográfico".

El placer de las cosas hechas con calma

"Gilbert", explicaba Salu, "es una historia que conecta con la gente. Es muy sencilla, pero con muchas capas, y tiene el lenguaje de la música, que es universal. No tiene diálogos, pero la gente conecta igual con ella. Da lo mismo el país donde se proyecte, el continente, la edad del público...", con un estilo "que se aleja de las factorías Disney o Pixar". Y esa es otra reivindicación de este corto. Frente al despliegue de grandes proyectos, su trabajo tiene soporte de cartón y todo está lleno de encantadoras imperfecciones.

Lo mismo que dice Salu lo condensó Jordi Jiménez ante el auditorio de los "Goya". "El stop-motion es una técnica muy especial porque es como muy real, muy palpable. Puedes ver los materiales, casi puedes sentirlos, ves las texturas, el polvo, las imperfecciones y es muy bonito ver cómo todo eso no se oculta, ni mucho menos. Pero una vez que estás viéndolo en la pantalla te olvidas que estás viendo unos personajes y un mundo de cartón, de papel, de clips,… y de otros materiales igual de básicos. Y eso es muy interesante. Es una técnica que requiere mucha paciencia, mucha perseverancia y hoy en día que todo es tan inmediato, que buscamos hacerlo todo con IA, siempre decimos que estamos tratando de reivindicar el disfrutar del trayecto más que del final, y del placer de hacer las cosas con calma", asegura Salud.

Uno de los fotogramas de "Gilbert". / v

Alex Salu llegó a la gala "con muchos nervios" y "mucha emoción". Porque "nunca imaginé que íbamos a llegar tan lejos", confesaba esta misma semana. Y no sabía cuánto.

Avanzaba la madrugada y el gijonés seguía recibiendo enhorabuenas y dando las gracias a todos los que desde Asturias siguieron su éxito en los "Goya".

Otros asturianos de vacío y la ovación a Cienfuegos

El "Goya" de Alex Salu es el único con sabor asturiano de todas las aspiraciones puestas en esta edición. Una edición en la que también recayó una candidatura en el cantautor Víctor Manuel, nominado a mejor canción original por ‘Y mientras tanto, canto’ (del film ‘La cena’), aunque su premio fue a parar a Alba Flóres y Silvia Pérez Cruz por "Flores para Antonio"; y la ovetense Bruna Hernando, productora ejecutiva tras ‘Flores para Antonio’, largometraje nominado a Mejor Película Documental -premio que fue a parar a la obra "Tardes de soledad", de Albert Serra-.

Además entre los candidatos figuraba Paloma Peñarrubia, compositora afincada en Asturias y nominada igual que Víctor Manuel a mejor canción original, en su caso por ‘La arepera’ (de la película ‘¡Caigan las rosas blancas!). Peñarrubia tiene una trayectoria larga en los "Goya" y entre sus trabajos en Asturias están las aportaciones musicales para las películas más recientes del director asturiano Samu Fuentes, como ‘Bajo la piel de lobo’ y ‘Los últimos pastores’.

No hubo duda en otro premiado, ya que el director ovetense Gonzalo Suárez levantó el codiciado ‘cabezón’, a sus 91 años, al recibir el Premio "Goya de Honor" en reconocimiento a su carrera en la cinematografía, de más de 60 años.

Otro momento especial de la gala con vínculo asturiano fue la ovación que se generó en la sala con la fotografía en pantalla, dentro del recuerdo a las gentes del cine fallecidas este año, del asturiano José Luis Cienfuegos, alma mater durante muchos años del Festival Internacional de Cine de Gijón.