Los investigados por la muerte de una gijonesa en Canarias se implican entre ellos: la familia de la víctima no entiende que estén en libertad

Más detalles sobre la investigación abierta en las Islas Canarias por la muerte por sobredosis de una chica de 19 años que, previamente, se había fugado de un total. Según concretaron ayer fuentes cercanas a este caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA y "La Provincia", de Prensa Ibérica, los dos investigados se llegaron a acusar entre ellos cuando declararon ante el juez. Estas fuentes explican que uno de ellos inyectó la droga a la víctima, un cóctel letal de metadona y cocaína, pero por fue obligado, supuestamente, por el otro arrestado. Si bien, este fue un extremo que este segundo arrestado se encargó de desmentir cuando pasó a disposición judicial.

A la luz de estas declaraciones, desde el entorno de la víctima, cuya familia se ha personado en el caso con una acusación particular que se ejerce desde Gijón, se ve con cierta estupefacción la decisión de la Fiscalía canaria de haber dejado en libertad provisional a los dos implicados. Por ahora, se les está investigando por un posible delito de homicidio imprudente. No obstante, esta acusación particular está a la espera de tener en su poder los datos concluyentes de la autopsia para ver si es compatible pedir que sean procesados por un posible caso de homicidio doloso y también por agresión sexual.

El primero, se entiende por esta parte, porque los dos implicados eran habituales del mundo de las drogas. Y, por tanto, tendrían que ser perfectamente conscientes de que el cóctel de estupefacientes que inyectaron a la joven podía ser, como al final fue, mortal. Y el segundo porque se produjo un encuentro íntimo que, dada la droga tomada por la chica, pudo haber sido posiblemente sin ella pudiera dar su consentimiento expreso a esos actos.

Por otro lado, y eso sí que ya está en el procedimiento judicial, se ha planteado una denuncia contra el Servicio de Salud de Canarias por una negligencia cometida por el hospital del que se fugó la joven. Los hechos tuvieron lugar en febrero del año pasado en la ciudad de Arrecife, la capital de la isla de Lanzarote. Al hospital Doctor José Molina Orosa llegó la joven de 19 años con un problema de salud mental. Ya había tenido, de hecho, tentativas de suicidio.

Ingresó la chica en un box de Urgencias. Pero se fugó, tras haber perdido permiso a una médica para salir a la calle a fumar un cigarro. Se fue sin recoger su documentación y sin móvil. Se dirigió hacia la calle Tenderete, a una zona que en la isla es conocida porque por allí paran habitualmente drogodependientes. Horas después la Policía Nacional la encontraba sin vida, tras haber muerto por sobredosis.

El tema de la negligencia viene porque el hospital no dio aviso a la Policía, ni tampoco a la madre, de que la chica de 19 años se había fugado cuando en un principio había ingresado por un tema de salud mental. Fueron unos drogodependientes los que en su día dieron aviso a las autoridades tras haber encontrado el cuerpo en ese solar abandonado de la calle Tenderete. El caso ya está en una fase avanzada de la instrucción y ha pasado a la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a la espera de que las partes califiquen los hechos y se pueda abrir el juicio oral.