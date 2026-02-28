El PP defiende para hacer frente al problema de la vivienda más desarrollos urbanísticos en Gijón, incluyendo edificar en el solarón

El PP de Gijón apuesta por una mayor ambición en materia de Urbanismo para propiciar, a través de nuevos desarrollos, una solución al problema de acceso a la vivienda, facilitando la construcción en el entorno de Naval Gijón, entre La Calzada y Los Campones y también en el solarón. Estas propuestas edificatorias las enumeró este sábado el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, en la clausura de la convención local del PP de Gijón, en la que se analizaron las propuestas de los populares para transformar Gijón en la próxima década.

Una de las transformaciones que plantea el PP es la urbana, incluyendo la ejecución de infraestructuras pendientes desde hace décadas como los accesos a El Musel con un vial de Jove soterrado, la estación intermodal o el metrotrén hasta Cabueñes. Pero también desarrollos urbanísticos para facilitar suelo a los constructores y alcanzar el objetivo de edificar 2.000 nuevas viviendas al año, que son las que el PP considera necesarias para satisfacer las necesidades de vivienda en la ciudad.

Ruiz fue el encargado de clausura la convención local del PP de Gijón al no poder acudir, como estaba previsto, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, por el fallecimiento de un familiar.

El PP es uno de los socios del gobierno local de Gijón, pero no el que está al cargo de la concejalía de Urbanismo. El líder del PP de Gijón reivindicó este sábado "que se empiecen a preparar los nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno de Naval Gijón en el Natahoyo", y también que se amplíen los previstos con un plan especial en la zona de La Calzada colindante con la nave de Flex para que los mismos sigan “proyectándose en dirección al polígono de Los Campones para juntar Nuevo Roces con La Calzada”.

Además, también reclamó que nuevos desarrollos en los terrenos liberados del plan de vías “donde nosotros hemos apostado por la edificabilidad, porque el plan de vías no es la construcción de un parque ni es tampoco una empresa de demolición que se pueda conformar con tirar un viaducto; el plan de vías de Gijón es la mayor transformación urbanística y de movilidad de la historia reciente de Gijón. Y olvidar eso, es perder el foco de absolutamente todo. Y creer que el plan de vías es un solar es perder el foco de todo y pensar que derribar un puente es el principio del final de esta gran obra, es olvidarlo todo. Hay un desarrollo urbanístico muy importante en la parcela del solarón”, señaló Ruiz.

Y también sumar a todo ello "la integración de Nuevo Roces con la Coría con la zona de Ceares a través de unos accesos suficientes", añadió el presidente del PP de Gijón.

Andrés Ruiz durante su intervención en la clausura de la convención del PP de Gijón. / Marcos León

En materia de vivienda también reclamó Andrés Ruiz al gobierno central que elimine el decreto antidesahucios y que permita liberar suelo para edificar. "El intervencionismo ha destrozado el mercado de la vivienda, la izquierda ha destrozado el mercado de la vivienda", señaló. Por un lado, indicó que "si alguien cree que este drama se va a poder arreglar sin construir, sin liberar iniciativa privada en la construcción, está completamente equivocado" y por otro atribuyó a la normativa estatal las dificultades para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler. "Para ellos todo es intervencionismo que premia al okupa en contra del propietario y leyes que lo único que hacen es impedir que se construya en este país. Pedro Sánchez ha destrozado el mercado de la vivienda en España", resaltó.

Otras cuestiones que defendió Ruiz tras la convención local fue que "También consideramos que Naval Azul tiene que ser un desarrollo más allá de un paseo y creemos que la ampliación el Parque Científico y Tecnológico sea una realidad que impulse el valor añadido de toda nuestra ciudad".

Reducir impuestos es otra de las propuestas del PP, citando expresamente una fiscalidad contenida, con el compromiso de "que el IBI de Gijón siga siendo uno de los más bajos de España y trabajaremos por eliminar la plusvalía municipal, que suma a ese destrozo fiscal que es el impuesto de sucesiones que Álvaro Queipo eliminará desde la presidencia del Principado”. Se pueden reducir impuestos y aumentar servicios, con mejor gestión, opinó.

Ruiz también quiso marcar distancias con otras formaciones políticas, a derecha e izquierda, a las que aludió sin citar expresamente, al señalar que el PP “somos el partido de la seriedad y la sensatez, no somos el partido de la inflamación social, no somos el partido de la colectivización, tampoco somos el partido que defiende dar bandazos como un haber político; somos el partido del día a día, del trabajo constante, del minuto a minuto y esto dura 90 minutos como en el buen fútbol”

Pumariega

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, contrapuso al actual gobierno local de centroderecha -en el que el PP gestiona las áreas de economía, empleo, turismo, innovación, deportes, educación, servicios sociales, vivienda, medioambiente y participación ciudadana- con el que le precedió de coalición entre PSOE e IU.

"Todos recordamos cómo procedíamos de un mandato anterior, ese mandato de coalición, gobernado por PSOE y Izquierda Unida, encabezado por la anterior alcaldesa Ana González, una etapa en la que muchos gijoneses percibimos esa creciente desconexión del Ayuntamiento de Gijón con sus ciudadanos y además esa realidad que teníamos de un enfrentamiento constante y muchísimos debates estériles que tuvimos el mandato pasado", dijo.

Por contra, "hoy Gijón cuenta con un gobierno que con independencia de su orientación política aspiramos a representar al conjunto de la ciudadanía. No únicamente a nuestra parte nuestras ideas, no sólo a quienes nos votamos sino que compartimos ese objetivo de trabajar para todo Gijón. Tenemos un gobierno que puede acertar o equivocarse pero que tiene la voluntad firme de escuchar, de valorar y de respetar todas las opiniones", resaltó Pumariega.