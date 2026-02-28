Más presencia internacional y auge de profesionales en Feten: "balance positivo" de la feria de artes escénicas para niños y niñas de Gijón
El área de Cultura ensalza “el valor, riqueza y trascendencia" que la cita aporta a nuestra ciudad
Una cita que ha permitido destacar “el valor, riqueza y trascendencia que esta Feria de las Artes Escénicas aporta a nuestra ciudad, contribuyendo a su identificación, posicionamiento y reconocimiento como la gran ciudad cultural que hoy día es, y en la que la Cultura late a lo largo de todo el año”. Son palabras de la edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro, para valorar la 35º. edición, que ayer coronó a la compañía abulense Almaelera por “Yo nací en un surco de judías” como mejor espectáculo, tras recibir en la ciudad a más de 1.300 profesionales del sector durante toda la semana.
El balance, destacan desde la Fundación Municipal de Cultura, resultó “muy positivo, tanto de cara al sector de las artes escénicas como a los diferentes públicos que asistieron a ella”. Feten 2026 contó con alrededor de 82 compañías y cerca de 800 profesionales dedicados a la programación de espacios escénicos, festivales y distribuidoras.
La meteorología acompañó durante toda la semana, permitiendo la celebración de cada espectáculo programado. En total, más de 200 funciones (33 de ellas de calle) en distintos espacios de la ciudad que disfrutaron de teatro, teatro gestual, danza, títeres, sombras, objetos, circo, clown, musical, magia, teatro documental, teatro de calle, itinerantes, instalaciones y juegos.
La implicación de los centros escolares (33 de Gijón y 11 del resto de la región) fue clave para acercar de manera directa las artes escénicas a 2.893 jóvenes estudiantes desde Infantil hasta sexto de Primaria. Destacan desde la Fundación la experiencia piloto llevada a cabo en los colegios Príncipe de Asturias, Santa Olaya y Rey Pelayo, que pudieran tener “una experiencia previa en sus aulas acompañados de compañías profesionales de teatro asturiano, permitiéndoles conocer de primera mano los espectáculos”.
La internacionalidad del formato, además, sigue aumentando cada año. En esta edición “ha seguido aumentando la presencia de programadores internacionales”. Alrededor de unos cuarenta profesionales de Alemania, Suecia, Portugal, a, Francia, Serbia, Jordania, China, Jordania, Portugal o Francia.
“Feten ha tenido una programación de altísimo nivel que ha sido disfrutada por la ciudadanía y ha vuelto a demostrar su enorme capacidad para reunir en nuestra ciudad al sector profesional de las artes escénicas para la infancia y las familias”, valoraba Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón.
