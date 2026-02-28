La sidra tiene «muy buena pinta» en el Llagar JR
Los mostos de manzana descansan en los depósitos a la espera de ser disfrutada
A.A.
En el Alto del Infanzón se sitúa uno de los llagares asturianos de más renombre dentro de la región, el de Sidra Natural JR, activo desde hace más de un siglo. Cuando la manzana alcanza su grado óptimo de maduración, se recoge, se lava y se tritura para, posteriormente, prensarla y extraer el mosto que comenzará su transformación en sidra. Ante la previsible llegada de la primavera, los mostos ya descansan y fermentan en los depósitos.
«Este año la cosecha de manzana ha sido de notable calidad», advierte Juan José Tomás Pidal, gerente de Sidra JR, que asegura que «la sidra tiene muy buena pinta», incluso, «en comparación con otros años». La selección de manzana asturiana y el cuidado en cada fase del proceso marcan la diferencia en un producto que simboliza la tradición sidrera del llagar.
En unos meses será ocasión de degustar la primera sidra del año, sin trasegar. «De Pura Madre» es la única sidra sobre la madre con nombre propio, una elaboración especial que marcará el inicio de una nueva cosecha.
Para ser consciente de todo el proceso de elaboración de la sidra, lo mejor es concertar una visita guiada al llagar. Se puede hacer desde su página web: www.sidrajr.es.
